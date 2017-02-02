Directory Monitor для Windows

Directory Monitor 2.10.8.4

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Directory Monitor 2.10.8.4Описание   Скачать Directory Monitor 2.10.8.4СКАЧАТЬ (5,93 Мб) Скриншоты Directory Monitor 2.10.8.4Скриншоты (6)   Статистика Directory Monitor 2.10.8.4Статистика   Отзывы о Directory Monitor 2.10.8.4Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Directory Monitor - программа для мониторинга выбранных папок на компьютере или в сети на предмет изменения их содержимого. Все настраивается очень просто и быстро - укажите интересующую Вас папку, и при каких-либо добавлениях/удалениях/изменениях внутри нее звуковой сигнал и всплывающее сообщение сейчас же оповестят Вас об этом.

Кроме того, все действия записываются в лог-файл, где можно узнать всю историю изменения, в том числе и за время Вашего отсутствия. Интерфейс программы довольно прост для освоения и не содержит специфических опций, что делает возможным ее применение даже неопытным пользователям.

Что нового в Directory Monitor 2.10.8.4?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Directory Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 963
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - другое

Отзывы о программе Directory Monitor

Admin

Отзывов о программе Directory Monitor 2.10.8.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

GPU-Z

Kodi

K-Lite Codec Pack

Балаболка

Skype

XviD4PSP

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

Rufus

ESET NOD32 Smart Security

ArtMoney

Unchecky

ParkControl

Mozilla Firefox

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

Антивирус Касперского

VKMusic

Viber

KMPlayer

 
 