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5 TwoDots - веселая головоломка, где за определенное число ходов необходимо выбить все разноцветные шарики, соединяя их прямыми линиями. Кроме простого удаления точек путем соединения, есть некоторые хитрости по ускорению этого процесса. Например, если Вы сможете сделать замкнутую фигуру, то все шарики этого цвета на игровом поле исчезнут. Есть еще бомбочки и длинные соединения, но обо всем этом и другом Вы узнаете пройдя несложное и быстрое обучение. А теперь можно отправляться в путешествие - две смелые точки выходят из своего уютного домика, побывав на пути в тундре, джунглях, морских глубинах и т.д. Всего в игре более 130 уровней, каждый из которых сложнее предыдущего. Но не отчаивайтесь - пробуйте разные варианты, экспериментируйте, рискуйте и удача обязательно Вам улыбнется. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

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