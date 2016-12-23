Программы для iOS » Игры » Головоломки » TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPad
Скачать Яндекс.Браузер
TwoDots для iOS

TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (238 Мб) Скриншоты TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TwoDots - веселая головоломка, где за определенное число ходов необходимо выбить все разноцветные шарики, соединяя их прямыми линиями. Кроме простого удаления точек путем соединения, есть некоторые хитрости по ускорению этого процесса. Например, если Вы сможете сделать замкнутую фигуру, то все шарики этого цвета на игровом поле исчезнут. Есть еще бомбочки и длинные соединения, но обо всем этом и другом Вы узнаете пройдя несложное и быстрое обучение. А теперь можно отправляться в путешествие - две смелые точки выходят из своего уютного домика, побывав на пути в тундре, джунглях, морских глубинах и т.д. Всего в игре более 130 уровней, каждый из которых сложнее предыдущего. Но не отчаивайтесь - пробуйте разные варианты, экспериментируйте, рискуйте и удача обязательно Вам улыбнется.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты TwoDots:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 236
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе TwoDots

Admin

Отзывов о программе TwoDots 3.4.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Temple Run 2

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 