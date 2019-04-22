Слова из Слова 5.5 для Android Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер Морской бой: Противостояние 1.6.6 для Android Морской бой: Противостояние - это классический морской бой, в который добавлена игра по Wi-Fi/Bluetooth сети, авторасстановка для ленивых, звуки для остроты ощущений Слова из слова 2 1.0.0 для Android Продолжение увлекательной головоломки для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит составлять слова из букв заданного на уровне слова. За

Умные Головоломки 2.0 для Android Бесплатный сборник захватывающих логических головоломок для Android. Игроку доступно более 5000 уровней с различными блоками, фигурами и формами. Головоломки отлично Все Сканворды 1.3.2c для Android Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в Угадай, кто я? 1.4 для Android Угадай, кто я? - бесплатная головоломка для Android-смартфонов и планшетов, которое с помощью загадок заставит вас видеть вещи по новому. Вы вспоминаете все то