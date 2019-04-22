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Two Dots для Android

Two Dots 4.15.7 для Android

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Описание Two Dots 4.15.7 для AndroidОписание   Скачать Two Dots 4.15.7 для AndroidСКАЧАТЬ (93,02 Мб) Скриншоты Two Dots 4.15.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Two Dots 4.15.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Two Dots 4.15.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Two Dots - увлекательная головоломка, в которой игроку за определенное количество ходов необходимо собрать нужное число разноцветных шариков, соединяя их прямыми линиями.

Присутствуют различные комбинации, благодаря которым можно существенно ускорить процесс собирания шариков, например если сделать с помощью линий замкнутую фигуру, то все шарики этого цвета на игровом поле исчезнут, а вам будут начислены дополнительные очки.

В игре имеется несложное и быстрое обучение. Доступно 2035 веселых и увлекательных уровней, каждый из которых сложнее предыдущего. Также присутствует возможность соревноваться с друзьями на турнирах Two Dots в Facebook, бить их рекорды и получать медали и уникальные награды.

Two Dots
Two Dots
Two Dots
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЛогические - Головоломки
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