DiskSorter - неплохой инструмент для сортировки и классификации файлов на Вашем компьютере, что поможет упорядочит их размещение для более удобного и быстрого доступа. Программа поддерживает работу с файлами не только на локальном жестком диске, но также и на сетевых ресурсах, устройствах NAS и других систем хранения данных. Выберите интересующий Вас диск, том или директорию и проанализируйте, какие типы файлов в них преобладают, да и вообще чем забит ПК.

При необходимости есть возможность прямо в DiskSorter перемещать, копировать и удалять отдельные файлы и целые папки. Очень удобно выполнены графические круговые диаграммы для наглядного отображения структуры файлов выбранного раздела, а также опция "Top 100", где файлы сортируются в порядке уменьшения. В общем, достаточно полезная утилита как для общего представления файловой структуры Вашего ПК, так управления и контроля размещения данных на дисках и папках.