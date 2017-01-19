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Boxcryptor для Windows

Boxcryptor 2.6.493

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Описание Boxcryptor 2.6.493Описание   Скачать Boxcryptor 2.6.493СКАЧАТЬ (50,1 Мб) Скриншоты Boxcryptor 2.6.493Скриншоты (4)   Статистика Boxcryptor 2.6.493Статистика   Отзывы о Boxcryptor 2.6.493Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Boxcryptor - отличный и удобный в использовании инструмент для шифрования Ваших данных, которые размещаются на облачных хранилищах. Теперь можно пользоваться всеми популярными и не очень сервисами облачного хранения данных, не опасаясь за утечку важной информации в посторонние руки.

Поддерживаются такие ресурсы как Dropbox, Google Drive и SkyDrive, а так же хранилища со стандартом WebDAV - Cubby, Strato HiDrive и ownCloud. Приложение Boxcryptor создает на ПК виртуальный диск, в котором и происходит шифрование отдельных файлов с использование алгоритмов AES-256 и RSA. Поэтому все Ваши файлы отправляются на облако уже в защищенном виде, так что можете быть уверенными, что и "по дороге" на хранилище ничего с ними не случится.

Скриншоты Boxcryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 282
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных

Отзывы о программе Boxcryptor

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Отзывов о программе Boxcryptor 2.6.493 пока нет, можете добавить...

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