Boxcryptor - отличный и удобный в использовании инструмент для шифрования Ваших данных, которые размещаются на облачных хранилищах. Теперь можно пользоваться всеми популярными и не очень сервисами облачного хранения данных, не опасаясь за утечку важной информации в посторонние руки.

Поддерживаются такие ресурсы как Dropbox, Google Drive и SkyDrive, а так же хранилища со стандартом WebDAV - Cubby, Strato HiDrive и ownCloud. Приложение Boxcryptor создает на ПК виртуальный диск, в котором и происходит шифрование отдельных файлов с использование алгоритмов AES-256 и RSA. Поэтому все Ваши файлы отправляются на облако уже в защищенном виде, так что можете быть уверенными, что и "по дороге" на хранилище ничего с ними не случится.