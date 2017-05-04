CalcExcess - программа для математических и геометрических вычислений. Включает в себя калькулятор, вычисление параметров геометрических фигур, конвертер величин. Всего влючает в себя 815 формул.



Особенности программы:

Конвертер величин. Позволяет осуществлять перевод между поддерживаемыми единицами измерения.

Температура. Перевод между единицами - по Цельсию, Фаренгейту, Кельвину. Перевод из градусов Цельсия, Фаренгейта и Кельвина в градусы Реомюра, Дедиля, Ньютона, Рёмера, Ранкина, Гука, а также в Лейденские градусы.

Масса. Перевод между единицами - миллиграмм, грамм, килограмм, центнер, тонна, пуд, унция, английский фунт, русский фунт, карат.

Время. Перевод между единицами - наносекунды, микросекунды, миллисекунды, секунды, минуты, часы, сутки, недели, годы, века, тысячелетия.

Информация. Перевод между единицами - бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, килобит, мегабит, гигабит, терабит, петабит.

Расстояние. Перевод между единицами - миллиметр, сантиметр, метр, километр, дюйм, фут, ярд, миля, морская миля, верста, световой год.

Площадь. Перевод между единицами - квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, гектар, декар, ар (сотка), барн, акр, квадратная миля.

Скорость. Перевод между единицами - километр в секунду, метр в секунду, километр в час, миля в секунду, миля в час, морская миля в час, минута на километр, секунда на километр, минута на милю, секунда на милю, секунда на сто ярдов.

Объем. Перевод между единицами - кубический километр, кубический метр, кубический дециметр, кубический сантиметр, кубический миллиметр, гектолитр, декалитр, литр, децилитр, сантилитр, миллилитр.

Геометрия. Позволяет вычислять параметры различных геометрических фигур:

Прямоугольный треугольник. Вычисление гипотенузы и площади.

Сфера. Вычисление площади, объема и диаметра.

Куб. Вычисление площади и объема.

Цилиндр. Вычисление площади и объема.

Конус. Вычисление объема.

Трапеция. Вычисление площади.

Окружность. Вычисление площади, длины окружности, диаметра.

Прямоугольный параллелепипед. Вычисление площади поверхности и объема.

Ромб. Вычисление периметра и площади.