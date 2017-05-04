CalcExcess - программа для математических и геометрических вычислений. Включает в себя калькулятор, вычисление параметров геометрических фигур, конвертер величин. Всего влючает в себя 815 формул.
Особенности программы:
Конвертер величин. Позволяет осуществлять перевод между поддерживаемыми единицами измерения.
Температура. Перевод между единицами - по Цельсию, Фаренгейту, Кельвину. Перевод из градусов Цельсия, Фаренгейта и Кельвина в градусы Реомюра, Дедиля, Ньютона, Рёмера, Ранкина, Гука, а также в Лейденские градусы.
Масса. Перевод между единицами - миллиграмм, грамм, килограмм, центнер, тонна, пуд, унция, английский фунт, русский фунт, карат.
Время. Перевод между единицами - наносекунды, микросекунды, миллисекунды, секунды, минуты, часы, сутки, недели, годы, века, тысячелетия.
Информация. Перевод между единицами - бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, килобит, мегабит, гигабит, терабит, петабит.
Расстояние. Перевод между единицами - миллиметр, сантиметр, метр, километр, дюйм, фут, ярд, миля, морская миля, верста, световой год.
Площадь. Перевод между единицами - квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, гектар, декар, ар (сотка), барн, акр, квадратная миля.
Скорость. Перевод между единицами - километр в секунду, метр в секунду, километр в час, миля в секунду, миля в час, морская миля в час, минута на километр, секунда на километр, минута на милю, секунда на милю, секунда на сто ярдов.
Объем. Перевод между единицами - кубический километр, кубический метр, кубический дециметр, кубический сантиметр, кубический миллиметр, гектолитр, декалитр, литр, децилитр, сантилитр, миллилитр.
Геометрия. Позволяет вычислять параметры различных геометрических фигур:
Прямоугольный треугольник. Вычисление гипотенузы и площади.
Сфера. Вычисление площади, объема и диаметра.
Куб. Вычисление площади и объема.
Цилиндр. Вычисление площади и объема.
Конус. Вычисление объема.
Трапеция. Вычисление площади.
Окружность. Вычисление площади, длины окружности, диаметра.
Прямоугольный параллелепипед. Вычисление площади поверхности и объема.
Ромб. Вычисление периметра и площади.
Калькулятор. Кроме базовых функций имеется порядка 14 констант, математических и физических, набрать которые можно в один клик.
Результат вычисления в калькуляторе можно автоматически копировать в буфер обмена.
Результаты тригонометрических операций могут выводиться как в радианах, так и в градусах.
Можно задать, до скольки знаков после запятой округлять результаты в калькуляторе, геометрии, конвертере величин.
Что нового в CalcExcess 2.2.0?
Обзорная страница переосмыслена, значительно изменена.
Интерфейс значительно улучшен, повышено удобство пользования.
Добавлен калькулятор калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов).
Добавлен калькулятор веса и ИМТ (индекса массы тела).
Раздел «Финансы» упразднен. Конвертер валют перемещен в раздел «Конвертер», а «Расчет кредита» — в раздел «Калькулятор».
Повышена стабильность работы, обработаны известные исключения.
Множество мелких изменений и улучшений.
Очистка калькулятора дат теперь работает должным образом.
Удален поиск величин, окно настроек и меню программы.