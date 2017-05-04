CalcExcess для Windows

CalcExcess 2.2.0

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Описание CalcExcess 2.2.0Описание   Скачать CalcExcess 2.2.0СКАЧАТЬ (1,14 Мб) Скриншоты CalcExcess 2.2.0Скриншоты (7)   Статистика CalcExcess 2.2.0Статистика   Отзывы о CalcExcess 2.2.0Отзывы (1)  
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4.87 из 5, всего оценок - 72
  • Рейтинг программы - 4.87 из 5
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CalcExcess - программа для математических и геометрических вычислений. Включает в себя калькулятор, вычисление параметров геометрических фигур, конвертер величин. Всего влючает в себя 815 формул.

Особенности программы:

  • Конвертер величин. Позволяет осуществлять перевод между поддерживаемыми единицами измерения.

    Температура. Перевод между единицами - по Цельсию, Фаренгейту, Кельвину. Перевод из градусов Цельсия, Фаренгейта и Кельвина в градусы Реомюра, Дедиля, Ньютона, Рёмера, Ранкина, Гука, а также в Лейденские градусы.
    Масса. Перевод между единицами - миллиграмм, грамм, килограмм, центнер, тонна, пуд, унция, английский фунт, русский фунт, карат.
    Время. Перевод между единицами - наносекунды, микросекунды, миллисекунды, секунды, минуты, часы, сутки, недели, годы, века, тысячелетия.
    Информация. Перевод между единицами - бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, килобит, мегабит, гигабит, терабит, петабит.
    Расстояние. Перевод между единицами - миллиметр, сантиметр, метр, километр, дюйм, фут, ярд, миля, морская миля, верста, световой год.
    Площадь. Перевод между единицами - квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, гектар, декар, ар (сотка), барн, акр, квадратная миля.
    Скорость. Перевод между единицами - километр в секунду, метр в секунду, километр в час, миля в секунду, миля в час, морская миля в час, минута на километр, секунда на километр, минута на милю, секунда на милю, секунда на сто ярдов.
    Объем. Перевод между единицами - кубический километр, кубический метр, кубический дециметр, кубический сантиметр, кубический миллиметр, гектолитр, декалитр, литр, децилитр, сантилитр, миллилитр.

  • Геометрия. Позволяет вычислять параметры различных геометрических фигур:

    Прямоугольный треугольник. Вычисление гипотенузы и площади.
    Сфера. Вычисление площади, объема и диаметра.
    Куб. Вычисление площади и объема.
    Цилиндр. Вычисление площади и объема.
    Конус. Вычисление объема.
    Трапеция. Вычисление площади.
    Окружность. Вычисление площади, длины окружности, диаметра.
    Прямоугольный параллелепипед. Вычисление площади поверхности и объема.
    Ромб. Вычисление периметра и площади.

  • Калькулятор. Кроме базовых функций имеется порядка 14 констант, математических и физических, набрать которые можно в один клик.
  • Результат вычисления в калькуляторе можно автоматически копировать в буфер обмена.
  • Результаты тригонометрических операций могут выводиться как в радианах, так и в градусах.
  • Можно задать, до скольки знаков после запятой округлять результаты в калькуляторе, геометрии, конвертере величин.
Что нового в CalcExcess 2.2.0?
  • Обзорная страница переосмыслена, значительно изменена.
  • Интерфейс значительно улучшен, повышено удобство пользования.
  • Добавлен калькулятор калорий и БЖУ (белков, жиров, углеводов).
  • Добавлен калькулятор веса и ИМТ (индекса массы тела).
  • Раздел «Финансы» упразднен. Конвертер валют перемещен в раздел «Конвертер», а «Расчет кредита» — в раздел «Калькулятор».
  • Повышена стабильность работы, обработаны известные исключения.
  • Множество мелких изменений и улучшений.
  • Очистка калькулятора дат теперь работает должным образом.
  • Удален поиск величин, окно настроек и меню программы.
Скриншоты CalcExcess:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 506
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика - Калькуляторы
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Отзывы о программе CalcExcess

Debianspread про CalcExcess 2.0.0 [22-06-2016]

При установке программа лезет в интернет что-то докачивать. Выглядит это очень подозрительно. Установка естественно прервана дистрибутив удален.
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