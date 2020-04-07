Wolfram Mathematica для Windows

Wolfram Mathematica 12.1.0.0

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Описание Wolfram Mathematica 12.1.0.0Описание   Скачать Wolfram Mathematica 12.1.0.0СКАЧАТЬ (1,6 Мб) Скриншоты Wolfram Mathematica 12.1.0.0Скриншоты (7)   Статистика Wolfram Mathematica 12.1.0.0Статистика   Отзывы о Wolfram Mathematica 12.1.0.0Отзывы (0)  
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Wolfram Mathematica - мощная система для всевозможных современных технических вычислений. Позволяет решать уравнения и неравенства, находить пределы, осуществлять интегрирование и дифференцирование функций, находить конечные и бесконечные суммы и произведения, вычислять преобразования Фурье и Лапласа и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Около 5000 встроенных функций.
  • Охват всех областей технических расчётов, включая нейронные сети, машинное обучение, обработку изображений, геометрию, теорию анализа и обработки данных, визуализацию и многое другое.
  • Максимальный уровень автоматизации.
  • Использование уникальных методов развития и уникальных возможностей языка Wolfram Language.
  • Возможность решать крупномасштабные задачи с параллелизмом, вычислениями на графических процессорах и пр.
  • Простота в использовании.
  • Наличие Wolfram Notebook Interface, который позволяет организовать всё, что Вы делаете.
  • Более 150000 примеров из Documentation Center и более 10000 демонстраций с открытым кодом в Wolfram Demonstrations Project.
  • Эффективная облачная интеграция.
  • Возможность подключить Mathematica к файловым форматам (более 180), другим языкам, Wolfram Data Drop, API, базам данных, программам, интернету вещей, устройствам и т.п.
Wolfram Mathematica
Wolfram Mathematica
Wolfram Mathematica
Wolfram Mathematica
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $90
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика
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Отзывы о программе Wolfram Mathematica

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