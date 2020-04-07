Wolfram Mathematica - мощная система для всевозможных современных технических вычислений. Позволяет решать уравнения и неравенства, находить пределы, осуществлять интегрирование и дифференцирование функций, находить конечные и бесконечные суммы и произведения, вычислять преобразования Фурье и Лапласа и многое другое.
Ключевые особенности:
Около 5000 встроенных функций.
Охват всех областей технических расчётов, включая нейронные сети, машинное обучение, обработку изображений, геометрию, теорию анализа и обработки данных, визуализацию и многое другое.
Максимальный уровень автоматизации.
Использование уникальных методов развития и уникальных возможностей языка Wolfram Language.
Возможность решать крупномасштабные задачи с параллелизмом, вычислениями на графических процессорах и пр.
Простота в использовании.
Наличие Wolfram Notebook Interface, который позволяет организовать всё, что Вы делаете.
Более 150000 примеров из Documentation Center и более 10000 демонстраций с открытым кодом в Wolfram Demonstrations Project.
Эффективная облачная интеграция.
Возможность подключить Mathematica к файловым форматам (более 180), другим языкам, Wolfram Data Drop, API, базам данных, программам, интернету вещей, устройствам и т.п.