Инженерный калькулятор для Windows
|Оценка:
|4.07/5 голосов - 157
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|SmallSoft
|Категории:
|Математика - Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 60 735 | Статистика
|Размер:
|179 Кб
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Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов. Проводит вычисление математических выражений, введенные в строку с использованием знаков операций, чисел, функций и скобок. Есть возможность вставить готовые выражения с параметрами.
Возможности:
- Выполняет все основные арифметические действия
- Решение линейных систем уравнений
- Вычисление тригонометрических функции, корней, логарифмов (можно вычислить логарифм по произвольному основанию), возведение в степень
- Работает с числами в стандартном виде
- Статистические расчеты: сумма, среднее арифметическое, среднеквадратическое отклонение
- Работа с углами в градусной и радианной мерах
- Использование ячейки памяти
- Определение пользовательских функций
- Понятный интерфейс, контекстные подсказки
- Интерполяция по таблице функции с возможностью численного дифференцирования
- Аппроксимация табличной функции квадратичным многочленом
- Решение нелинейных уравнений
- Численное интегрирование, решение ОДУ
Для работы требуется .NET Framework 3.5.
- Добавлена поддержка создания программируемых функций на языках JavaScript, C# и Visual Basic
- Исправлена обработка ошибок при решении систем уравнений
- Исправлена невозможность использовать константы с именем, начинающимся на "e"
- Исправлены ошибки при вычислении выражений на системах с региональными параметрами, отличными от русских
- Исправлены опечатки в сообщениях и в справке
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Отзывы о программе Инженерный калькулятор
Steeve про Инженерный калькулятор 2.1 [19-12-2016]
Бесплатную демо-версию калькулятора ПМК «Уникум» и справку можно скачать здесь: www.jvc-site.ru/pmc_demo.html.
6 | 11 | Ответить
Знаток в ответ Steeve про Инженерный калькулятор 2.1 [04-08-2018]
Лучше "Preccalc (Точный калькулятор", чем ПМК «Уникум»
9 | 6 | Ответить
вован1 в ответ Steeve про Инженерный калькулятор 2.1 [15-10-2023]
Александр про Инженерный калькулятор 2.1 [07-01-2015]
Теперь загрузил в ноутбук. Это по нашему и работает с клавиатуры. С такой штукой я уже не ошибусь в вычислениях, так как вижу все свои суммарные вычисления на мониторе.
6 | 9 | Ответить