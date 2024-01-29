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Инженерный калькулятор для Windows

Описание
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Оценка: 4.07/5 голосов - 157
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Математика - Калькуляторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 60 735 | Статистика
Размер:179 Кб
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Инженерный калькулятор - небольшая программа, в которой собраны наиболее важные функции для инженерных расчетов. Проводит вычисление математических выражений, введенные в строку с использованием знаков операций, чисел, функций и скобок. Есть возможность вставить готовые выражения с параметрами.

Возможности:

  • Выполняет все основные арифметические действия
  • Решение линейных систем уравнений
  • Вычисление тригонометрических функции, корней, логарифмов (можно вычислить логарифм по произвольному основанию), возведение в степень
  • Работает с числами в стандартном виде
  • Статистические расчеты: сумма, среднее арифметическое, среднеквадратическое отклонение
  • Работа с углами в градусной и радианной мерах
  • Использование ячейки памяти
  • Определение пользовательских функций 
  • Понятный интерфейс, контекстные подсказки
  • Интерполяция по таблице функции с возможностью численного дифференцирования
  • Аппроксимация табличной функции квадратичным многочленом
  • Решение нелинейных уравнений
  • Численное интегрирование, решение ОДУ

Для работы требуется .NET Framework 3.5.

Что нового в Инженерный калькулятор 2.2?
  • Добавлена поддержка создания программируемых функций на языках JavaScript, C# и Visual Basic
  • Исправлена обработка ошибок при решении систем уравнений
  • Исправлена невозможность использовать константы с именем, начинающимся на "e"
  • Исправлены ошибки при вычислении выражений на системах с региональными параметрами, отличными от русских
  • Исправлены опечатки в сообщениях и в справке
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Отзывы о программе Инженерный калькулятор

Negidnyk про Инженерный калькулятор 2.1 [22-01-2019]

This is amazing! Thank you!
6 | 9 | Ответить

Ярик про Инженерный калькулятор 2.1 [14-02-2017]

Я скажу только одно: крутяк
6 | 9 | Ответить

Steeve про Инженерный калькулятор 2.1 [19-12-2016]

Бесплатную демо-версию калькулятора ПМК «Уникум» и справку можно скачать здесь: www.jvc-site.ru/pmc_demo.html.
6 | 11 | Ответить

Знаток в ответ Steeve про Инженерный калькулятор 2.1 [04-08-2018]

Лучше "Preccalc (Точный калькулятор", чем ПМК «Уникум»
9 | 6 | Ответить

вован1 в ответ Steeve про Инженерный калькулятор 2.1 [15-10-2023]

я не вижу у тебя ЖУРНАЛА вычислений
2 | 3 | Ответить

илья про Инженерный калькулятор 2.1 [14-08-2015]

Отличный калькулятор!
Спасибо!!!
8 | 8 | Ответить

Александр про Инженерный калькулятор 2.1 [07-01-2015]

Теперь загрузил в ноутбук. Это по нашему и работает с клавиатуры. С такой штукой я уже не ошибусь в вычислениях, так как вижу все свои суммарные вычисления на мониторе.
6 | 9 | Ответить

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