Отзывы о программе Инженерный калькулятор

Александр

Теперь загрузил в ноутбук. Это по нашему и работает с клавиатуры. С такой штукой я уже не ошибусь в вычислениях, так как вижу все свои суммарные вычисления на мониторе.

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