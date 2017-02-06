Программы для Android » Офис, документы » Презентации » Google Презентации 1.6.502.09.32 для Android
Google Презентации для Android

Google Презентации 1.6.502.09.32 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Google Презентации 1.6.502.09.32 для AndroidОписание   Скачать Google Презентации 1.6.502.09.32 для AndroidСКАЧАТЬ (48,8 Мб) Скриншоты Google Презентации 1.6.502.09.32 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Презентации 1.6.502.09.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Презентации 1.6.502.09.32 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Google Презентации - приложение для полноценной работы с презентациями на Android-устройствах от Google.Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые презентации и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft PowerPoint. Для этого вы можете добавлять и изменять отдельные слайды, форматировать текст, картинки, фигуры и многое другое.

При этом для работы в Google Презентации не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть доступ к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию слайдов другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Что нового в Google Презентации 1.6.502.09.32 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Скриншоты Google Презентации:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 832
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрезентации

Отзывы о программе Google Презентации

Admin

Отзывов о программе Google Презентации 1.6.502.09.32 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

X-plore

BlaBlaCar

AIMP

GPS status

World of Tanks Blitz

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

 
 