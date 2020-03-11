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Google Презентации для Android

Google Презентации 1.20.082.05.46 для Android

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Описание Google Презентации 1.20.082.05.46 для AndroidОписание   Скачать Google Презентации 1.20.082.05.46 для AndroidСКАЧАТЬ (51,78 Мб) Скриншоты Google Презентации 1.20.082.05.46 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Презентации 1.20.082.05.46 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Презентации 1.20.082.05.46 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Презентации - приложение для полноценной работы с презентациями на Android-устройствах от Google.Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые презентации и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft PowerPoint. Для этого вы можете добавлять и изменять отдельные слайды, форматировать текст, картинки, фигуры и многое другое.

При этом для работы в Google Презентации не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть доступ к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию слайдов другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Что нового в Google Презентации 1.20.082.05.46 для Android?
  • Исправлены ошибки, повышена производительность.
Google Презентации
Google Презентации
Google Презентации
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрезентации
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Отзывы о программе Google Презентации

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