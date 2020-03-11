Microsoft Office 16.0.12430.20254 для Android
Microsoft Office – офисный пакет с популярными программами Word, Excel и PowerPoint от официального разработчика. Работайте с документами так же коомфортно, как и на
Google Презентации 1.18.012.01.32 для Android
Google Презентации – с данным приложением ваши презентации всегда будут под рукой, с возможностью редактирования существующих и создания новых файлов. Работайте над
OfficeSuite + PDF Editor 10.12.24323 для Android
OfficeSuite + PDF Editor – программа для создания и редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, CSV, PPTX,
Microsoft PowerPoint 16.0.12527.20090 для Android
Смартфоны и планшеты на Android можно использовать для просмотра презентаций Microsoft PowerPoint. Установите приложение и просматривайте, создавайте или