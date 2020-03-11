Google Презентации - приложение для полноценной работы с презентациями на Android-устройствах от Google.Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые презентации и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft PowerPoint. Для этого вы можете добавлять и изменять отдельные слайды, форматировать текст, картинки, фигуры и многое другое.

При этом для работы в Google Презентации не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть доступ к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию слайдов другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.