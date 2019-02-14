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Google Презентации для iOS

Google Презентации 1.2019.06205 для iPhone, iPad

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Описание Google Презентации 1.2019.06205 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Презентации 1.2019.06205 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (272.55 Мб) Скриншоты Google Презентации 1.2019.06205 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Google Презентации 1.2019.06205 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Презентации 1.2019.06205 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Презентации - приложение для полноценной работы с презентациями на iOS-устройствах от Google.Теперь совершенно бесплатно и без ограничений можно создавать новые презентации и редактировать уже существующие, а также сохранять их в формате Microsoft PowerPoint. Добавляйте и изменяйте отдельные слайды, форматируйте текст, картинки, фигуры и многое другое.

При этом для работы с Google Презентации не нужно подключение к интернету, а все изменения автоматически сохраняются на Вашем устройстве, так что ни один важный документ не будет утерян. Если же есть подключение к сети интернет, то можно открыть доступ к просмотру и редактированию слайдов другим пользователям и поработать с ними одновременно над совместным проектом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Презентации:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 348
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрезентации
 Программа Google Презентации отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Google Презентации

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