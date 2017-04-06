GeoGebra для iOS

GeoGebra 6.0.352.0 для iPad

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Описание GeoGebra 6.0.352.0 для iPadОписание   Скачать GeoGebra 6.0.352.0 для iPadСКАЧАТЬ (116 Мб) Скриншоты GeoGebra 6.0.352.0 для iPadСкриншоты (6)   Статистика GeoGebra 6.0.352.0 для iPadСтатистика   Отзывы о GeoGebra 6.0.352.0 для iPadОтзывы (0)  
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GeoGebra - отличное многофункциональное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет хорошим помощником всем, кто так или иначе связан в учебе или работе с необходимостью проведения различных математических операций. В этой программе объединены такие разделы как геометрия и алгебра, построение таблиц, статистические и арифметические операции и др. При этом все эти разделы динамически связаны между собой в одном пакете и полностью синхронизируюбтся. Есть возможность использования уравнений, управления координатной сеткой, строить графики в 2D или 3D режимах и т.д.

Удобно, что с помощью GeoGebra можно не только проводить нужные математические действия, но и создавать интерактивные ролики для размещения на сайтах, видеохостингах, что бывает необходимо при подготовке обучающих пособий.

При этом все оформлено в отличном интуитивно понятном интерфейсе, освоить который сможет даже обычный школьник. Так что с GeoGebra изучение математики и ее производных направлений превращается в легкий и интересный процесс, позволяя без труда понять принципы основных операций.

Основные возможности GeoGebra:

  • Построение графиков заданной функции,
  • Построение различных 2D и 3D фигур (окружность, эллипс, парабола, тор, конус и т.д.)
  • Огромное количество вычислительных действий: сложение, умножение, вычитание, деление, транспонирование, инвертирование, нахождение определителя,
  • Нахождение точек пересечения кривых,
  • Вычисление математического ожидания, дисперсии,
  • Работа с таблицами и анимация и многое-многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты GeoGebra:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 169
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика

Отзывы о программе GeoGebra

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