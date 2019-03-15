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Mathway для iOS

Mathway 3.2.13 для iPhone, iPad

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Описание Mathway 3.2.13 для iPhone, iPadОписание   Скачать Mathway 3.2.13 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (103.58 Мб) Скриншоты Mathway 3.2.13 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Mathway 3.2.13 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Mathway 3.2.13 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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1.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 1.67 из 5
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Mathway — мировой лидер среди программ для решения задач, в арсенале которого миллиарды решенных задач и которому доверяют миллионы пользователей.

От элементарной алгебры до комплексных расчетов, Mathway мгновенно решает самые сложные математические задачи — просто введите условия задачи (или наведите камеру и сделайте фото!) и вы немедленно получите бесплатный ответ.

Необходимы подробные, пошаговые решения? Mathway — как карманный частный репетитор, который без промедления предоставляет помощь в решении домашних заданий в любом месте и в любое время без необходимости подключения к сети.

Приложение охватывает:

  • Начальную математику
  • Начальную алгебру
  • Алгебру
  • Тригонометрию
  • Начало анализа
  • Математический анализ
  • Статистику
  • Конечную математику
  • Линейную алгебру
  • Химию
  • Построение графиков

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Mathway
Mathway
Mathway
Mathway
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 96
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНаучные - Математика
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Отзывы о программе Mathway

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