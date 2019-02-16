Mathway 3.2.11 для iPhone, iPad
Незаменимый инструмент в тех случаях, когда нужно решить задачу или требуется помощь с домашними заданиями по математике. Приложение не просто выполняет задание, но
PhotoMath 5.2.1 для iPhone
PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания
GeoGebra 6.0.522.0 для iPad
GeoGebra - отличное многофункциональное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет хорошим помощником всем, кто так или иначе связан в учебе или