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GeoGebra 6.0.528.0 для iPad
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GeoGebra - отличное многофункциональное кроссплатформенное математическое приложение, которое станет хорошим помощником всем, кто так или иначе связан в учебе или работе с необходимостью проведения различных математических операций. В этой программе объединены такие разделы как геометрия и алгебра, построение таблиц, статистические и арифметические операции и др. При этом все эти разделы динамически связаны между собой в одном пакете и полностью синхронизируюбтся. Есть возможность использования уравнений, управления координатной сеткой, строить графики в 2D или 3D режимах и т.д.
Удобно, что с помощью GeoGebra можно не только проводить нужные математические действия, но и создавать интерактивные ролики для размещения на сайтах, видеохостингах, что бывает необходимо при подготовке обучающих пособий.
При этом все оформлено в отличном интуитивно понятном интерфейсе, освоить который сможет даже обычный школьник. Так что с GeoGebra изучение математики и ее производных направлений превращается в легкий и интересный процесс, позволяя без труда понять принципы основных операций.
Основные возможности GeoGebra:
- Построение графиков заданной функции,
- Построение различных 2D и 3D фигур (окружность, эллипс, парабола, тор, конус и т.д.)
- Огромное количество вычислительных действий: сложение, умножение, вычитание, деление, транспонирование, инвертирование, нахождение определителя,
- Нахождение точек пересечения кривых,
- Вычисление математического ожидания, дисперсии,
- Работа с таблицами и анимация и многое-многое другое.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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