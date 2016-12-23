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1Password для Windows

1Password 6.2.333

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Описание 1Password 6.2.333Описание   Скачать 1Password 6.2.333СКАЧАТЬ (7,96 Мб) Скриншоты 1Password 6.2.333Скриншоты (7)   Статистика 1Password 6.2.333Статистика   Отзывы о 1Password 6.2.333Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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1Password - одно из лучших решений для быстрого и безопасного использования паролей доступа к своим аккаунтам, данных кредитных карт и различной конфиденциальной информации. Живя в век интернета, мы в обязательном порядке где-то заводим логин, что-то оплачиваем через электронные платежи, храним важные данные в цифровом виде и т.д. При этом использование везде одного и того же пароля не обеспечивает должной безопасности, а если пароли разные, то они могут забыться.

Специально для этого и было придумано это приложение: тут Вы сможете создать уникальные и трудно взламываемые пароли для каждого сайта, запомнить их и ввести на нужном ресурсе. Теперь нужно нужно просто запомнить только один пароль для входа в сейф 1Password.

Возможности программы:

  • Хранение логинов, данных кредитных карт, личной информации и заметок.
  • Вход на сайты, не запоминая пароли.
  • Ввод данных кредитных карт и личной информации.
  • Добавление часто используемого контента в Избранное

Одним словом, с этой программой Ваша жизнь и интернет-активность будут под надежной защитой.

Скриншоты 1Password:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 947
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли

Отзывы о программе 1Password

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