1Password 7.2.4 для Mac 1Password - менеджер паролей и прочих важных данных. Программа может хранить данные кредитных карт, пароли, секретные тексты, умеет автоматически заполнять вебформы Recover PDF Password 3.0 для Mac Recover PDF Password - восстанавливает пароль к PDF документам и снимает все ограничения на их открытие, редактирование и печать. Recover PDF Password позволяет

Wallet 3.0.2 для Mac Wallet - кипер паролей от вебузлов, данных кредитных карточек, серийных номеров программного обеспечения и т.п. Типы хранимых данных можно создавать свои, так же