1Password для macOS

1Password 7.2.5 для Mac

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Описание 1Password 7.2.5 для MacОписание   Скачать 1Password 7.2.5 для MacСКАЧАТЬ (52,57 Мб) Скриншоты 1Password 7.2.5 для MacСкриншоты (8)   Статистика 1Password 7.2.5 для MacСтатистика   Отзывы о 1Password 7.2.5 для MacОтзывы (0)  
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1Password - менеджер паролей и прочих важных данных. Программа может хранить данные кредитных карт, пароли, секретные тексты, умеет автоматически заполнять вебформы и интегрироваться в большое число браузеров.

В программу встроен генератор паролей, что упрощает и сокращает творческий процесс придумывания паролей. Реализована синхронизация данных программы с Palm, iPhone.

Скриншоты 1Password:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 194
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли - другое
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