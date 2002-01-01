Keeper 11.1.1 для Android

Keeper – надежная защита ваших данных, включая пароли, фотографии, документы и другие файлы. Отлично подойдет как для частного использования, так и корпоративного.

LastPass 4.8.3450 для Android

LastPass - мобильная версия популярного менеджера паролей, с помощью которого можно хранить пароли и логины, а также управлять ими в популярных веб-браузерах

Avast Passwords 1.5.7 для Android

Avast Passwords – утилита для безопасного хранения паролей от разработчика известного антивируса. С приложением вы не забудете пароли, избавитесь от необходимости