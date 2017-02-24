Soft4Boost Slideshow Studio 3.9.1.459 Описание СКАЧАТЬ ( 56,79 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 4.67 из 5

1

2

3

4

5 Soft4Boost Slideshow Studio - очень простая, но эффективная программа для создания качественного слайд-шоу. Это приложение от других отличает хорошо продуманный и удобный интерфейс, не требующий сложных операций от пользователя. Выберите нужные фотографии, просто перетащив их в Ваш проект, добавьте переходы между фотоснимками, фоновую музыку, рамку с потрясающими эффектами для каждого кадра и DVD-меню.



Приложение позволяет устанавливать продолжительность показа каждой фотографии по Вашему усмотрению, изменять яркость, контраст и гамму, добавлять текст. Когда работа над слайд-шоу закончена, сразу же из меню программы Вы можете записать проект на CD/DVD/BluRay-диск. Скриншоты Soft4Boost Slideshow Studio: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95 Ограничение в работе программы функциональные ограничения Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 346 Разработчик Soft4Boost Последнее обновление 24.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Фото Отзывы о программе Soft4Boost Slideshow Studio Admin Отзывов о программе Soft4Boost Slideshow Studio 3.9.1.459 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости