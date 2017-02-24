Soft4Boost Slideshow Studio - очень простая, но эффективная программа для создания качественного слайд-шоу. Это приложение от других отличает хорошо продуманный и удобный интерфейс, не требующий сложных операций от пользователя. Выберите нужные фотографии, просто перетащив их в Ваш проект, добавьте переходы между фотоснимками, фоновую музыку, рамку с потрясающими эффектами для каждого кадра и DVD-меню.
Приложение позволяет устанавливать продолжительность показа каждой фотографии по Вашему усмотрению, изменять яркость, контраст и гамму, добавлять текст. Когда работа над слайд-шоу закончена, сразу же из меню программы Вы можете записать проект на CD/DVD/BluRay-диск.