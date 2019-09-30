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Фото на документы Профи 9.00
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4.34 из 5, всего оценок - 81
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- Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Фото на документы Профи - удобная программа, с помощью которой за несколько минут можно получить фотографию на документ профессионального качества. Программа очень проста в использовании: выбранную из каталога фотографию необходимо разметить при помощи удобной системы маркеров, отредактировать и затем распечатать или сохранить готовый набор фотографий.
Программа содержит большинство распространённых форматов фото на документы, включая Паспорт РФ, заграничный паспорт, студенческий билет, всевозможные варианты удостоверений, пропусков, стандартные фото 3 x 4 с разными типами уголков, фото на визы стран Шенгена и многие другие форматы. Кроме того, имеется возможность указать свой собственный формат.
Основные возможности:
- Готовые форматы документов;
- Возможность смена фона на фотографии;
- Замена одежды прямо на фото (мужская/женская, гражданская/военная, различные варианты и цветовые оттенки костюмов);
- Возможность импорта новых костюмов из Photoshop;
- Распечатка фотографий;
- Функция быстрой калибровки монитора.
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Отзывы о программе Фото на документы Профи
юрий про Фото на документы Профи 8.25 [22-05-2018]
самая лучшая программа фото на документы-программа Пономаренко,профи по сравнению с ней отстой
8 | 2 | Ответить
Кирилл про Фото на документы Профи 8.25 [26-12-2017]
Делает фото на любой документ за 3-4 клика. Удобно - не то слово! С такой программой любой справится. Как бонус - быстрая ретушь и смена костюмов на фото. Стоящее ПО.
8 | | Ответить
Дмитрий про Фото на документы Профи 8.25 [20-09-2017]
Одна из лучших программа для фото на документы. Ничего лишнего, все как нужно и отлажена как швейцарские часы.
7 | 2 | Ответить
Владимир М. про Фото на документы Профи 8.15 [12-10-2016]
Программа очень даже достойная. Сокращает расходы на бумагу, сокращает расход времени на обработку и в целом упрощает весь процесс создания фотографий на документы от самого снимка до печати.
1 | | Ответить
Санек про Фото на документы Профи 8.0 [20-02-2016]
при покупки это ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ программы,Вас никто не уведомит что ВЫ покупаете только на ГОД!!! по истечении года придется покупать еще обновления.. потому как без них программа работать не будет, и заблокируется.. со мной так и произошло. если кому нибудь пригодиться мой опыт, буду рад! всем удачи и добра!
9 | 7 | Ответить
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