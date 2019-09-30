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Фото на документы Профи для Windows

Фото на документы Профи 9.00

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Описание Фото на документы Профи 9.00Описание   Скачать Фото на документы Профи 9.00СКАЧАТЬ (28,7 Мб) Скриншоты Фото на документы Профи 9.00Скриншоты (9)   Статистика Фото на документы Профи 9.00Статистика   Отзывы о Фото на документы Профи 9.00Отзывы (42)  
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4.34 из 5, всего оценок - 81
  • Рейтинг программы - 4.34 из 5
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Фото на документы Профи - удобная программа, с помощью которой за несколько минут можно получить фотографию на документ профессионального качества. Программа очень проста в использовании: выбранную из каталога фотографию необходимо разметить при помощи удобной системы маркеров, отредактировать и затем распечатать или сохранить готовый набор фотографий.
Программа содержит большинство распространённых форматов фото на документы, включая Паспорт РФ, заграничный паспорт, студенческий билет, всевозможные варианты удостоверений, пропусков, стандартные фото 3 x 4 с разными типами уголков, фото на визы стран Шенгена и многие другие форматы. Кроме того, имеется возможность указать свой собственный формат.

Основные возможности:

  • Готовые форматы документов;
  • Возможность смена фона на фотографии;
  • Замена одежды прямо на фото (мужская/женская, гражданская/военная, различные варианты и цветовые оттенки костюмов);
  • Возможность импорта новых костюмов из Photoshop;
  • Распечатка фотографий;
  • Функция быстрой калибровки монитора.
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 1950 руб.
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 44 982
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Фото на документы Профи

юрий про Фото на документы Профи 8.25 [22-05-2018]

самая лучшая программа фото на документы-программа Пономаренко,профи по сравнению с ней отстой
8 | 2 | Ответить

Кирилл про Фото на документы Профи 8.25 [26-12-2017]

Делает фото на любой документ за 3-4 клика. Удобно - не то слово! С такой программой любой справится. Как бонус - быстрая ретушь и смена костюмов на фото. Стоящее ПО.
8 | | Ответить

Дмитрий про Фото на документы Профи 8.25 [20-09-2017]

Одна из лучших программа для фото на документы. Ничего лишнего, все как нужно и отлажена как швейцарские часы.
7 | 2 | Ответить

Владимир М. про Фото на документы Профи 8.15 [12-10-2016]

Программа очень даже достойная. Сокращает расходы на бумагу, сокращает расход времени на обработку и в целом упрощает весь процесс создания фотографий на документы от самого снимка до печати.
1 | | Ответить

Санек про Фото на документы Профи 8.0 [20-02-2016]

при покупки это ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ программы,Вас никто не уведомит что ВЫ покупаете только на ГОД!!! по истечении года придется покупать еще обновления.. потому как без них программа работать не будет, и заблокируется.. со мной так и произошло. если кому нибудь пригодиться мой опыт, буду рад! всем удачи и добра!
9 | 7 | Ответить

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