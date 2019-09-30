Фото на документы Профи - удобная программа, с помощью которой за несколько минут можно получить фотографию на документ профессионального качества. Программа очень проста в использовании: выбранную из каталога фотографию необходимо разметить при помощи удобной системы маркеров, отредактировать и затем распечатать или сохранить готовый набор фотографий. Программа содержит большинство распространённых форматов фото на документы, включая Паспорт РФ, заграничный паспорт, студенческий билет, всевозможные варианты удостоверений, пропусков, стандартные фото 3 x 4 с разными типами уголков, фото на визы стран Шенгена и многие другие форматы. Кроме того, имеется возможность указать свой собственный формат. Основные возможности:

Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого