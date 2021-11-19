Adobe Camera Raw - мощный плагин-фильтр для Adobe Photoshop, позволяющий легко конвертировать raw-файлы более чем 350 цифровых камер в более универсальный формат DNG, а также импортировать и обрабатывать снимки в формате *.raw.

Присутствует возможность редактировать разрядность или глубину цвета, баланс белого, температуру, tint (смещение - управляет отклонением цветового баланса в сторону зелёного или пурпурного оттенка), экспозицию (изменяет общую яркость изображения, позволяя, к примеру, осветлить слегка недодержанный снимок), контраст, тени, насыщенность цвета, градиенты, резкость, удаление шумов, виньетировать, добавлять зерно, удалять эффект красных глаз и прочее, настроек очень много.

Плагин Adobe Camera Raw доступен в качестве бесплатного обновления для Adobe Photoshop CC и Photoshop CS6.

Основные возможности Adobe Camera Raw: