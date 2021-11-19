Adobe Camera Raw для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:14.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Фото
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:649,27 Мб
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Adobe Camera Raw скриншот № 1
Adobe Camera Raw скриншот № 2

Adobe Camera Raw - мощный плагин-фильтр для Adobe Photoshop, позволяющий легко конвертировать raw-файлы более чем 350 цифровых камер в более универсальный формат DNG, а также импортировать и обрабатывать снимки в формате *.raw.

Присутствует возможность редактировать разрядность или глубину цвета, баланс белого, температуру, tint (смещение - управляет отклонением цветового баланса в сторону зелёного или пурпурного оттенка), экспозицию (изменяет общую яркость изображения, позволяя, к примеру, осветлить слегка недодержанный снимок), контраст, тени, насыщенность цвета, градиенты, резкость, удаление шумов, виньетировать, добавлять зерно, удалять эффект красных глаз и прочее, настроек очень много.

Плагин Adobe Camera Raw доступен в качестве бесплатного обновления для Adobe Photoshop CC и Photoshop CS6.

Основные возможности Adobe Camera Raw:

  • импорт и обработка снимков в формате *.raw;
  • поддержка файлов RAW, созданных большинством цифровых фотоаппаратов;
  • конвертация raw-файлов более чем 350 цифровых камер в формат DNG;
  • импорт профилей и стилей;
  • интеллектуальная коррекция в зависимости от световых и цветовых характеристик фотографии;
  • и многое другое...
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