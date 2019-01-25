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Программа для печати листков нетрудоспособности для Windows

Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21

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Описание Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21Описание   Скачать Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21СКАЧАТЬ (29,05 Мб) Скриншоты Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21Скриншоты (1)   Статистика Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21Статистика   Отзывы о Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21Отзывы (0)  
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Программа для печати листков нетрудоспособности - бесплатная программа предназначенная для впечатывания информации в стандартный бланк листка нетрудоспособности с применением печатающих устройств (принтеров).

Возможности программы:

  • Удобный интерфейс пользователя.
  • Отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.).
  • Высокая точность впечатывания символов в ячейки бланка.
  • Впечатывание матричного кода в бланк листка нетрудоспособности.
  • Возможность выборочной печати.
  • Предварительный просмотр бланка перед печатью, что позволяет визуально контролировать правильность его заполнения.
  • Ведение и экспорт журнала листков нетрудоспособности.
  • Ведение журнала случаев временной нетрудоспособности.
  • Формирование формы 16-ВН за любой период времени.
  • Непрерывное совершенствование, регулярный выход обновлений.
  • Возможность экспорта/импорта данных.
Что нового в Программа для печати листков нетрудоспособности 1.6.21?
  • добавлены года после 2018 в журнале листков нетрудоспособности
Скриншоты Программа для печати листков нетрудоспособности:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 127
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗарплата и кадры
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Отзывы о программе Программа для печати листков нетрудоспособности

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