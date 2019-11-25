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Табель учета рабочего времени 3.1.1.38
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3.55 из 5, всего оценок - 11
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- Рейтинг программы - 3.55 из 5
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Табель учета рабочего времени - удобная и функциональная программа для отдела кадров и руководителей подразделений (отделов, служб), которая позволяет вести учет времени работы сотрудников, а также печатать табели и графики дежурств.
Основные возможности программы:
- Наличие справочника сотрудников организации;
- Учет рабочего времени сотрудников (используются официально утвержденные условные обозначения и коды);
- Возможность печати табелей по формам Т-13, а также по форме программы с детальным подсчетом количества отработанных часов и дней по различным кодам;
- Учет нерабочих праздничных дней РФ;
- Экспорт форм в форматы DOC, XLS, OpenOffice;
- Автоматическая архивация базы данных.
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Отзывы о программе Табель учета рабочего времени
LudaP про Табель учета рабочего времени 3.1.1.36 [20-08-2019]
Пока не могу сказать ничего. Я понимаю, что тестовая версия ограничена. Но ограничите пожалуйста уважаемые разработчики количеством сотрудников и больше ничем. А то ведь совсем ничего не могу ввести. Ввела одно подразделение, две должности,два физических лица, но как сотрудники они вытаскиваются некорректно, у одного из них нет ФИО в карточке сотрудника. Ни один из сотрудников не виден на рабочем столе справа. Может конечно у меня руки кривые, тогда подскажите почту разработчика пожалуйста, попереписываемся, скины выложу.
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Вячеслав про Табель учета рабочего времени 3.1.1.28 [07-02-2019]
Разработчик, подскажи, пожалуйста, пароль к программе.
15 | 36 | Ответить
Alex80 про Табель учета рабочего времени 2.4.5.23 [05-01-2016]
Спасибо за программу! Я веду учет времени удаленных сотрудников по задачам, проектам в тайм-трекере primaERP и переношу агрегированные данные в табель.
| 1 | Ответить
Максим про Табель учета рабочего времени 2.4.5.23 [05-11-2015]
Программа полная хрень - программисты на 1 курсе лучше проги пишут. А еще и платная вопрос за что платить за такую ерунду, да не дай бог.
3 | 1 | Ответить
строитель жилья про Табель учета рабочего времени 2.4.5.23 [20-03-2015]
Хорошая программа .
5 | | Ответить
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