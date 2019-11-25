Табель учета рабочего времени - удобная и функциональная программа для отдела кадров и руководителей подразделений (отделов, служб), которая позволяет вести учет времени работы сотрудников, а также печатать табели и графики дежурств.

Удобная бухгалтерская программа для ведения учета на предприятиях использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Включает в себя все необходимые документы и