Расчет зарплаты - удобная электронная форма расчёта зарплаты в MS Excel, минимальный ручной ввод. Автоматически расчитывает все налоги на зарплату ЕСН, Соц. страх., мед. страх., подоходный налог и т.п. Автоматически считает итоговые суммы за любой отчётный период(от месяца до года включительно)по налогам, начислениям и т.п.

Бесплатная версия программы рассчитана на штат численностью до 4-ех человек. На сайте разработчика можно купить программу для расчета зарплаты для штата численностью до 50, 100 или 150 человек.