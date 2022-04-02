Расчет зарплаты в MS Excel для Windows
|Оценка:
|3.43/5 голосов - 47
|Лицензия:
|Демо версия
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Ковалева Л.В.
|Категория:
|Зарплата и кадры
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 46 282 | Статистика
|Размер:
|11,61 Мб
Расчет зарплаты - удобная электронная форма расчёта зарплаты в MS Excel, минимальный ручной ввод. Автоматически расчитывает все налоги на зарплату ЕСН, Соц. страх., мед. страх., подоходный налог и т.п. Автоматически считает итоговые суммы за любой отчётный период(от месяца до года включительно)по налогам, начислениям и т.п.
Бесплатная версия программы рассчитана на штат численностью до 4-ех человек. На сайте разработчика можно купить программу для расчета зарплаты для штата численностью до 50, 100 или 150 человек.
Расчет зарплаты в MS Excel 4.2
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Отзывы о программе Расчет зарплаты в MS Excel
Тед про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [14-07-2020]
В Excel такой расчет з/п можно сделать за 2 минуты +1 минута украсить как вам нравиться. Потом для удобства можно добавить всплывающие списки и пр. За 1-2 часа можно сделать полноценную и многофункциональную программу для расчета з/п с сохранением результата помесячно, печати формы расчета по одному клику и прочее. Данный расчет за деньги - это полный идиотизм. Неужели самому такой-же самый сложно составить?
2 | 14 | Ответить
Макс в ответ Тед про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [31-03-2022]
какая пароль?
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КИВИ про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [24-07-2015]
У МЕНЯ бывает часто наоборот.
известна сумма на выдачу. надо накрутить НДФЛ что бы поставить начисление всего. например на руки 2000 руб., значит начислить надо 2299. и т.д. так вот ,есть таблица для этого. может кому пригодиться.
Таблица ексель накрутить на сумму к выплате НДФЛ
http://vipfile.ru/51zbyri3g2eb.html
2 | 7 | Ответить
6uHTAPb@gmail.com про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [07-04-2012]
такую программку можно сделать самому, если не вариант, то можно заказать под свои нужды, есть форумы по Excel где всё разжевано, там знающего народа много. взламываются они легко так что пароль бесполезен.
2 | 7 | Ответить
Катя про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [26-03-2012]
АЛЕКСАНДРА в ответ Катя про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [13-01-2020]
ОК
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АЛЕКСАНДРА в ответ Катя про Расчет зарплаты в MS Excel 4.2 [13-01-2020]
2000 х 13\87=2988,50 руб
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