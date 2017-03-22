Enpass Password Manager - один из лучших менеджеров паролей, который надежно сохранит все Ваши учетные записи, личную информацию, идентификаторы банковских карт да и вообще любую секретную информацию. В век развития информационных технологий практически каждый человек так или иначе связан с использованием личной информации в интернете и общественных местах: регистрация в сервисах электронной почты, аккаунты в социальных сетях, использование платежных карт и т.д.
Для качественной защиты всех своих данных нужно использовать надежные и разнообразные пароли. Порой бывает, что эти пароли просто забываются, а использование одного и того же пароля или хранение их в текстовом/Word/Exсel-файле небезопасно.
Именно для этого придумано приложение Enpass Password Manager. Здесь можно хранить всевозможную информацию о себе и используемых сервисах:
логины (dropbox, facebook, google, skype и множество других),
данные кредитных карт,
банковскую информацию (счета, кредиты, страховка и т.д.),
доступ к компьютеру,
удостоверения личности,
пароли,
важные конфиденциальные записи и многое другое.
Надежность Enpass Password Manager действительно на высоком уровне, т.к. тут используется шифрование AES-256, а вся информация остается именно на устройстве без отправки на сервера разработчика. Вам остается только придумать один надежный пароль для входа в Ваш личный сейф и удобно пользоваться всеми сервисами.
Кроме надежности хранения данных, Enpass Password Manager предлагает еще ряд дополнительных полезных настроек. Так, благодаря облачным технологиям и кроссплатформенности приложения, любые вносимые изменения синхронизируются с другими Вашими устройствами через Dropbox и iCloud. Также этот менеджер содержит встроенный браузер, который автоматически заполняет регистрационные данные из сейфа на нужных ресурсах.
В общем, с Enpass Password Manager Вы можете не опасаться за утечку конфиденциальных данных и никогда не забудете важную информацию.
Добавлена поддержка вложений: теперь доступно прикрепление файлов с конфиденциальной информацией к Enpass - они будут храниться в зашифрованном виде в хранилище Enpass.
Возможность отключения обновления и аналитики: в расширенные настройки добавлена опция, чтобы ограничить Enpass подключение к Интернету для проверки обновлений, отправки аналитики и отчетов об ошибках. Рекомендуется не отключать обновления.
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