Enpass Password Manager для Windows

Enpass Password Manager 5.5.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Enpass Password Manager 5.5.2Описание   Скачать Enpass Password Manager 5.5.2СКАЧАТЬ (30,46 Мб) Скриншоты Enpass Password Manager 5.5.2Скриншоты (10)   Статистика Enpass Password Manager 5.5.2Статистика   Отзывы о Enpass Password Manager 5.5.2Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Enpass Password Manager - один из лучших менеджеров паролей, который надежно сохранит все Ваши учетные записи, личную информацию, идентификаторы банковских карт да и вообще любую секретную информацию. В век развития информационных технологий практически каждый человек так или иначе связан с использованием личной информации в интернете и общественных местах: регистрация в сервисах электронной почты, аккаунты в социальных сетях, использование платежных карт и т.д.

Для качественной защиты всех своих данных нужно использовать надежные и разнообразные пароли. Порой бывает, что эти пароли просто забываются, а использование одного и того же пароля или хранение их в текстовом/Word/Exсel-файле небезопасно.

Именно для этого придумано приложение Enpass Password Manager. Здесь можно хранить всевозможную информацию о себе и используемых сервисах:

  • логины (dropbox, facebook, google, skype и множество других),
  • данные кредитных карт,
  • банковскую информацию (счета, кредиты, страховка и т.д.),
  • доступ к компьютеру,
  • удостоверения личности,
  • пароли,
  • важные конфиденциальные записи и многое другое.

Надежность Enpass Password Manager действительно на высоком уровне, т.к. тут используется шифрование AES-256, а вся информация остается именно на устройстве без отправки на сервера разработчика. Вам остается только придумать один надежный пароль для входа в Ваш личный сейф и удобно пользоваться всеми сервисами.

Кроме надежности хранения данных, Enpass Password Manager предлагает еще ряд дополнительных полезных настроек. Так, благодаря облачным технологиям и кроссплатформенности приложения, любые вносимые изменения синхронизируются с другими Вашими устройствами через Dropbox и iCloud. Также этот менеджер содержит встроенный браузер, который автоматически заполняет регистрационные данные из сейфа на нужных ресурсах.

В общем, с Enpass Password Manager Вы можете не опасаться за утечку конфиденциальных данных и никогда не забудете важную информацию.

Что нового в Enpass Password Manager 5.5.2?
  • Добавлена поддержка вложений: теперь доступно прикрепление файлов с конфиденциальной информацией к Enpass - они будут храниться в зашифрованном виде в хранилище Enpass.
  • Возможность отключения обновления и аналитики: в расширенные настройки добавлена опция, чтобы ограничить Enpass подключение к Интернету для проверки обновлений, отправки аналитики и отчетов об ошибках. Рекомендуется не отключать обновления.
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Enpass Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 209
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
 Вирусов нет в Enpass Password Manager 5.0.5 (25 Февраль 2016)

Отзывы о программе Enpass Password Manager

Admin

Отзывов о программе Enpass Password Manager 5.5.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Пароли"
 

Password Cracker 4.20

Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо неприветливых звездочек видите желанный пароль

WebBrowserPassView 1.85

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 9.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome и Opera

SAMInside 2.7.0.1

Программа предназначена для восстановления паролей пользователей Windows NT/2000/XP/2003/Vista и имеет ряд особенностей, выгодно отличающих ее от аналогичных программ:

Advanced Archive Password Recovery 4.54.55

Advanced Archive Password Recovery - программа для восстановления потерянных паролей к архивам, созданным ARJ/WinARJ, ZIP/WinZIP, ACE/WinACE, RAR/WinRAR

Advanced RAR Password Recovery 1.53

Advanced RAR Password Recovery (ARPR) - программа для восстановления потеряных паролей к RAR/WinRAR архивам. Она позволяет находить пароли к архивам, созданным RAR, WinRAR и другими RAR-совместимыми архиваторами

WirelessKeyView 2.00

WirelessKeyView - не требующая установки небольшая утилита, которая позволяет восстановить ключи беспроводных сетей (WEP/WPA), сохраненные службой Wireless Zero Configuration

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Skype

iTunes

Opera

Балаболка

Adguard

Mozilla Firefox

Free Download Manager

ParkControl

ProgDVB

Audacity

GPU-Z

Notepad++

USDownloader

OpenGL Extension Viewer

CCleaner

SUMo

K-Lite Codec Pack

Adobe Flash Player

XviD4PSP

FAR Manager

 
 