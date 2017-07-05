Gilisoft Video Editor для Windows

Gilisoft Video Editor 8.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Gilisoft Video Editor 8.0.0Описание   Скачать Gilisoft Video Editor 8.0.0СКАЧАТЬ (20,94 Мб) Скриншоты Gilisoft Video Editor 8.0.0Скриншоты (6)   Статистика Gilisoft Video Editor 8.0.0Статистика   Отзывы о Gilisoft Video Editor 8.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gilisoft Video Editor - отличный мощный многофункциональный видеоредактор с удобным простым интерфейсом и множеством полезных инструментов. В этом редакторе можно внести практические любые преобразования в исходный видеофайл: обрезать лишний видеоряд, соединить несколько роликов без потери качества, использовать стильные видео эффекты и фильтры, добавить музыку и заголовки, вращать видеокартинку, а также многое-многое другое.

После установки и запуска приложения перед Вами откроется окошко с инструментарием. Кликните на нужную вам опцию и откроется интерфейс данной функции. Разработчики программы постарались сделать работу с редактором максимально простой, рассчитывая на использование ее даже неопытными пользователями. Поэтому в Gilisoft Video Editor интуитивно понятно как применять тот или иной инструмент. В любом случае Вы выбираете сначала видеофайл, а уже потом применяете нужное Вам редактирование: перемещаете бегунки для обрезки лишних сюжетов, передвигаете горизонтальные или вертикальные линии для уменьшения размера картинки, отмечаете эффекты, добавляете текст или звуковое сопровождение, указываете количество кусочков при делении файла и т.д.

Все это позволит Вам превратить Ваш изначальный простой видеоролик в качественный профессиональный фильм, который не стыдно показать окружающим.

Скриншоты Gilisoft Video Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
Ограничение в работе программыводяной знак, выходной файл не более 1 минуты
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 933
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Sony Vegas Pro 14.0 Build 211

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

Avidemux 2.6.21

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

VideoPad Video Editor 5.03

VideoPad Video Editor - видеоредактор с поддержкой огромного количества графических и видео форматов. Предлагает широкий ряд эффектов перехода, средства оптимизации

VSDC Free Video Editor 5.7.7.702

VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при

скачать Adguard

Отзывы о программе Gilisoft Video Editor

Admin

Отзывов о программе Gilisoft Video Editor 8.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 