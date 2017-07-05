Gilisoft Video Editor - отличный мощный многофункциональный видеоредактор с удобным простым интерфейсом и множеством полезных инструментов. В этом редакторе можно внести практические любые преобразования в исходный видеофайл: обрезать лишний видеоряд, соединить несколько роликов без потери качества, использовать стильные видео эффекты и фильтры, добавить музыку и заголовки, вращать видеокартинку, а также многое-многое другое.

После установки и запуска приложения перед Вами откроется окошко с инструментарием. Кликните на нужную вам опцию и откроется интерфейс данной функции. Разработчики программы постарались сделать работу с редактором максимально простой, рассчитывая на использование ее даже неопытными пользователями. Поэтому в Gilisoft Video Editor интуитивно понятно как применять тот или иной инструмент. В любом случае Вы выбираете сначала видеофайл, а уже потом применяете нужное Вам редактирование: перемещаете бегунки для обрезки лишних сюжетов, передвигаете горизонтальные или вертикальные линии для уменьшения размера картинки, отмечаете эффекты, добавляете текст или звуковое сопровождение, указываете количество кусочков при делении файла и т.д.

Все это позволит Вам превратить Ваш изначальный простой видеоролик в качественный профессиональный фильм, который не стыдно показать окружающим.