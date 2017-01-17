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Scanbot для iOS

Scanbot 6.1.0 для iPhone, iPad

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Описание Scanbot 6.1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Scanbot 6.1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (127 Мб) Скриншоты Scanbot 6.1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Scanbot 6.1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Scanbot 6.1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Scanbot - превратите Ваше iOS-устройство в высококачественный сканер документов и QR-кодов. Просто наведите камеру девайса на необходимый текст, картинку, код и т.д. и буквально через пару секунд получите в формате PDF или JPG сканированную копию в высоком разрешении (до 200 точек на дюйм). Полученный документ можно немного подредактировать: обрезать/расширить края, изменить цветность (черно-белое, оттенки серого, цветное) и вращать на 90 градусов.

Удобно, что это приложение тесно интегрировано с популярными облачными сервисами, такими как iCloud Drive, Dropbox, Box, Evernote, Яндекс и др., что позволяет загрузить полученный скан непосредственно из Scanbot на Ваши хранилища или просто отправить по электронной почте.

В целом, Scanbot может полноценно заменить громоздкий настольный сканер, сочетая в себе быстрое и качественное сканирование с небольшими размерами самого устройства (iPhone, iPad). Сканируйте любые документы когда угодно и где угодно: ценники, визитные карточки, чеки, заметки, стикеры, лекционные доски и т.д. Приложение Scanbot позволит сохранить все важные документы, не создавая бумажных завалов, независимо от того, где Вы находитесь: в магазине, на работе или в путешествии.

Если перейти в платную Pro-версию, то у Вас появятся дополнительные инструменты для работы с документами:

  • Распознавание текста,
  • Защита PDF паролем,
  • Добавление страниц к существующим сканам,
  • Установка подписи и выделение маркером,
  • Дополнительные темы оформления приложения,
  • Умные имена для файлов и др.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Scanbot:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $4.99
Ограничение в работе программыфункциональные оганичения
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 243
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Scanbot

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