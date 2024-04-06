Scanbot — удобное и быстрое в работе приложение, которому по силам превратить ваше Android-смартфон в высококачественный сканер документов и QR-кодов. Благодаря использованию новейших технологий мобильного сканирования, программа может сканировать документы в премиум-качестве с разрешением до 200 точек на дюйм. Присутствует функция автоматического оптимизации качества, уменьшения размытия и различных цветовых режимов.

Для того чтобы воспользоваться приложением достаточно подержать телефон над документом, и программа практически моментально отсканирует страницу и сохранит ее в PDF- или JPG-формате. Границы документа определяются автоматически, что позволяет сохранять только нужную информацию. Данное приложение может работать с любыми документами, будь то обычные бумажные документы или же визитные карточки, чеки, заметки, стикеры и пр.

Отсканированные документы можно отправлять по электронной почте, распечатывать или загружать на поддерживаемые облачные диски (Google Drive, Box.com, Dropbox, Evernote, Яндекс.Диск, Todoist). Благодаря функции автозагрузки копии будут автоматически сохраняться на нужный облачный диск сразу после того, как будет создан PDF-файл.

Возможности приложения: