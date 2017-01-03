Glary Tracks Eraser - простой инструмент для обеспечения защиты конфиденциальности действий пользователя на компьютере. С этой программой Вы быстро удалите из всех основных браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer) историю посещенных страниц интернета, куки, кэш, сохраненные данные форм и историю загрузок.

Кроме того, программа поможет навести порядок и в самой системе ПК: почистите недавно используемые документы Windows, меню "Пуск"-"Выполнить" и "Найти", буфер обмена, временные файлы, корзину, сетевое окружение. Также эта программа хорошо справляется с оптимизацией информации и для некоторых приложений - Windows Media Player, Flash Player, Microsoft Office, Paint, RegEdit и др.

Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом с минимумом настроек. Закройте все приложения и программы, отметьте флажком интересующие Вас пункты очистки следов и запустите сканирование. Через несколько секунд перед Вами будет отчет о проблемах приватной безопасности. По умолчанию весь список следов выделен к удалению, однако Вы сами вправе решить стоит ли избавляться от конкретного элемента. Кстати, для этого можно воспользоваться опцией "белого" списка - добавьте в исключения те позиции, которые Вам еще будут нужны.

В общем, достаточно интересный инструмент, который особенно полезен при общем доступе к компьютеру посторонних лиц (например, на работе). Преимущество Glary Tracks Eraser еще и в том, что обеспечена не только защита конфиденциальной безопасности пользователя, но и освобождается дополнительное место и память на ПК после удаления неиспользуемых данных.