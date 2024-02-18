Hide Folders для Windows

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 21
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $8.99
Ограничение:30 дней
Версия:6.0.3.1321 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Защита данных
Загрузок (сегодня/всего):1 / 27 321 | Статистика
Размер:6,88 Мб
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Программа Hide Folders позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки и файлы на вашем компьютере. Поможет защитить паролем всю личную информацию на вашем жестком диске. Вы можете быстро сделать ваши файлы и папки недоступными, невидимыми или защитить их от изменения или удаления. 

Программа обладает интуитивно понятным и чрезвычайно простым в использовании интерфейсом. Вы можете выбрать любой файл или папку для защиты из программы, перетащить нужные файлы и папки из проводника Windows в окно Hide Folders или защитить файл или папку с помощью контекстного меню проводника Windows.

Особенности и преимущества:

  • Доступны 5 методов защиты: скрыть, заблокировать, скрыть и заблокировать, только чтение, не запускать;
  • Немедленная защита данных (команды защиты и снятия защиты выполняются мгновенно);
  • Поддерживаются тома NTFS, FAT32, exFAT и FAT;
  • Поддержка масок файлов;
  • Опция Доверенные процессы позволяет указать программы, которым разрешен доступ к защищенным данным;
  • Неограниченное количество файлов и папок могут быть защищены одновременно;
  • Нет ограничений на размер защищаемых данных.
  • Защита паролем для предотвращения доступа посторонних к вашим личным данным;
  • Поддержка безопасного режима - Ваши файлы и папки могут быть скрыты, даже если ваш компьютер работает в безопасном режиме;
  • Защищенное удаление;
  • Различные варианты очистки следов существования защищенных файлов.
  • Удаление папки приложения Hide Folders из системы не приведет к обнаружению скрытых папок;
  • Файлы из скрытых папок не будут потеряны, даже если кто-то попытается удалить папку верхнего уровня.
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Отзывы о программе Hide Folders

Mike про Hide Folders 5.7.2.1183 [16-02-2024]

Ну это конечно версия нифига не 5.7..., а 5.1.5 ещё от 2014 года. Ну вроде работает на 10ке
| | Ответить

Саня про Hide Folders 3.8 [19-10-2011]

Все работает на ХР. У кого не работает,купите новый комп.
6 | 8 | Ответить

xxx56 про Hide Folders 3.8 [19-10-2011]

любой файловый менеджер из под дос видит все блокированные папки толку от неё никакого
7 | 7 | Ответить

Юрбан про Hide Folders 3.7 [22-06-2011]

Макс подтверждаю. На ХР не встает. Видимо можно установить только на колькулятор.
А на что у тя встаёт ? ))))))
7 | 7 | Ответить

санек про Hide Folders 3.5 [09-08-2010]

где взять полную версию
6 | 14 | Ответить

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