Hide Folders для Windows
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 21
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $8.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|6.0.3.1321 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FSPro Labs
|Категория:
|Защита данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 27 321 | Статистика
|Размер:
|6,88 Мб
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Программа Hide Folders позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки и файлы на вашем компьютере. Поможет защитить паролем всю личную информацию на вашем жестком диске. Вы можете быстро сделать ваши файлы и папки недоступными, невидимыми или защитить их от изменения или удаления.
Программа обладает интуитивно понятным и чрезвычайно простым в использовании интерфейсом. Вы можете выбрать любой файл или папку для защиты из программы, перетащить нужные файлы и папки из проводника Windows в окно Hide Folders или защитить файл или папку с помощью контекстного меню проводника Windows.
Особенности и преимущества:
- Доступны 5 методов защиты: скрыть, заблокировать, скрыть и заблокировать, только чтение, не запускать;
- Немедленная защита данных (команды защиты и снятия защиты выполняются мгновенно);
- Поддерживаются тома NTFS, FAT32, exFAT и FAT;
- Поддержка масок файлов;
- Опция Доверенные процессы позволяет указать программы, которым разрешен доступ к защищенным данным;
- Неограниченное количество файлов и папок могут быть защищены одновременно;
- Нет ограничений на размер защищаемых данных.
- Защита паролем для предотвращения доступа посторонних к вашим личным данным;
- Поддержка безопасного режима - Ваши файлы и папки могут быть скрыты, даже если ваш компьютер работает в безопасном режиме;
- Защищенное удаление;
- Различные варианты очистки следов существования защищенных файлов.
- Удаление папки приложения Hide Folders из системы не приведет к обнаружению скрытых папок;
- Файлы из скрытых папок не будут потеряны, даже если кто-то попытается удалить папку верхнего уровня.
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Отзывы о программе Hide Folders
Mike про Hide Folders 5.7.2.1183 [16-02-2024]
Ну это конечно версия нифига не 5.7..., а 5.1.5 ещё от 2014 года. Ну вроде работает на 10ке
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Саня про Hide Folders 3.8 [19-10-2011]
Все работает на ХР. У кого не работает,купите новый комп.
6 | 8 | Ответить
xxx56 про Hide Folders 3.8 [19-10-2011]
любой файловый менеджер из под дос видит все блокированные папки толку от неё никакого
7 | 7 | Ответить
Юрбан про Hide Folders 3.7 [22-06-2011]
Макс подтверждаю. На ХР не встает. Видимо можно установить только на колькулятор.
А на что у тя встаёт ? ))))))
7 | 7 | Ответить