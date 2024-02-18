Программа Hide Folders позволяет скрыть от посторонних глаз любые папки и файлы на вашем компьютере. Поможет защитить паролем всю личную информацию на вашем жестком диске. Вы можете быстро сделать ваши файлы и папки недоступными, невидимыми или защитить их от изменения или удаления.

Программа обладает интуитивно понятным и чрезвычайно простым в использовании интерфейсом. Вы можете выбрать любой файл или папку для защиты из программы, перетащить нужные файлы и папки из проводника Windows в окно Hide Folders или защитить файл или папку с помощью контекстного меню проводника Windows.

Особенности и преимущества: