CloneBD для Windows

CloneBD 1.1.5.1

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Описание CloneBD 1.1.5.1Описание   Скачать CloneBD 1.1.5.1СКАЧАТЬ (32,25 Мб) Скриншоты CloneBD 1.1.5.1Скриншоты (7)   Статистика CloneBD 1.1.5.1Статистика   Отзывы о CloneBD 1.1.5.1Отзывы (3)  
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4.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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CloneBD - мощная программа для копирования любых незащищенных Blu-Ray дисков на жесткий диск Вашего компьютера или другой Blu-Ray носитель. Приложение отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом с пошаговой структурой. Достаточно будет всего лишь несколько кликов мышки, что клонировать интересующий Вас Blu-Ray диск. Однако, если все-таки возникают сложности, Вы всегда можете воспользоваться подсказками забавного бобренка Берта (находится в правом верхнем углу).

Для копирования можно использовать непосредственно диск в физическом носителе, а также iso-образ или папку, имеющие правильные свойства Blu-Ray. Далее Вы сами определяете элементы клонирования: заголовки, языки голосовой озвучки и субтитров и т.д. В самом быстром варианте можно просто скопировать диск 1:1. Стоит отметить также, что программа поддерживает функцию сжатия формата BD-50 в BD-25, BD-9 или BD-5, что значительно уменьшает размер файла без изменения его качества.

Кроме того, приложение способно не только копировать (клонировать) Blu-Ray диски, но и конвертировать их в один из популярных видеоформатов на Ваш выбор: mp4, .mkv, .avi, а также и для устройств Android, iPhone / iPad, Smart TV и др.

Поддерживается работа со всеми региональными стандартами (A, B, C), отсутствует необходимость установки сторонних драйверов (уже встроен парсер UDF 2.50), обеспечена хорошая согласованность приложения с многоядерными процессорами и аппаратным ускорением NVIDIA CUDA для максимальной скорости копирования и другие полезности.

В общем, с CloneBD Вы получите гораздо больше возможностей для хранения, упорядочивания и просмотра Ваших коллекций Blu-Ray дисков.

Что нового в CloneBD 1.1.5.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены языки
Скриншоты CloneBD:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 69.00 EUR
Ограничение в работе программы21 день работы программы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 763
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКопирование
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Отзывы о программе CloneBD

Клавдия про CloneBD 1.0.8.1 [11-07-2016]

Дима ,вы не догоняете.
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Олег про CloneBD 1.0.4.8 [02-06-2015]

Книга - тоже ошибка цивилизации? Иногда приятно снять с полки коллекционное издание и помацать руками. Есть вещи для души.
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дима про CloneBD 1.0.3.7 [10-04-2015]

Blu-Ray - это ошибка цивилизации, проще найти нужный фильм в интернете и быстрее скачать, чем копировать Blu-Ray диск.
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