WinToFlash - отличное приложение для создания загрузочных USB-носителей для операционных систем семейства Windows. Обычно установочные пакеты с операционной системой хранятся на оптическом диске, что не всегда удобно и надежно. Во-первых, диск может повредиться, и даже незаметная царапина приведет к сбою установки. Во-вторых, современные ПК и ноутбуки все чаще выпускаются уже без оптических приводов, и хотя использование CD/DVD-дисков еще достаточно распространено, однако со временем их применение все уменьшается.

Именно в связи с выше сказанным и была разработана данная программа, с помощью которой Вы сможете полностью перенести программу установки ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 на внешний Flash-накопитель за несколько простых действий. Программа имеет 2 основных режима работы: режим мастера и расширенный режим. Режим мастера идеален для новичков, т.к. тут все действия пользователя сводятся к простому пошаговому выбору конкретных параметров операционной системы и флеш-накопителя: доступна работа с ОС на диске в оптическом приводе или в виде образа на ПК, а также указываются все подключенные к ПК носители, которые могут использоваться в качестве загрузочных. Расширенный режим больше рассчитан на опытных пользователей, т.к. позволяет использовать дополнительные опции для тонкой настройки загрузочных характеристик, однако и здесь разобраться не составит большого труда.

Что стоит еще отметить, так это хороший для восприятия интерфейс приложения, который сразу интуитивно понятен, и портативность программы, что позволяет использовать ее без дополнительной установки в систему.

В целом, WinToFlash отличная программа, с которой Вам станет доступна установка Windows с Flash-карты, USB-носителя, HDD-диска да и вообще любого другого на Ваш выбор накопителя данных, что значительно надежней, чем хранение установочного пакета на простом оптическом диске.

Основные возможности: