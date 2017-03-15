WinToFlash для Windows

WinToFlash Lite 1.5.0000

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Описание WinToFlash Lite 1.5.0000Описание   Скачать WinToFlash Lite 1.5.0000СКАЧАТЬ (7,6 Мб) Скриншоты WinToFlash Lite 1.5.0000Скриншоты (7)   Статистика WinToFlash Lite 1.5.0000Статистика   Отзывы о WinToFlash Lite 1.5.0000Отзывы (8)  
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4.66 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.66 из 5
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WinToFlash - отличное приложение для создания загрузочных USB-носителей для операционных систем семейства Windows. Обычно установочные пакеты с операционной системой хранятся на оптическом диске, что не всегда удобно и надежно. Во-первых, диск может повредиться, и даже незаметная царапина приведет к сбою установки. Во-вторых, современные ПК и ноутбуки все чаще выпускаются уже без оптических приводов, и хотя использование CD/DVD-дисков еще достаточно распространено, однако со временем их применение все уменьшается.

Именно в связи с выше сказанным и была разработана данная программа, с помощью которой Вы сможете полностью перенести программу установки ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 на внешний Flash-накопитель за несколько простых действий. Программа имеет 2 основных режима работы: режим мастера и расширенный режим. Режим мастера идеален для новичков, т.к. тут все действия пользователя сводятся к простому пошаговому выбору конкретных параметров операционной системы и флеш-накопителя: доступна работа с ОС на диске в оптическом приводе или в виде образа на ПК, а также указываются все подключенные к ПК носители, которые могут использоваться в качестве загрузочных. Расширенный режим больше рассчитан на опытных пользователей, т.к. позволяет использовать дополнительные опции для тонкой настройки загрузочных характеристик, однако и здесь разобраться не составит большого труда.

Что стоит еще отметить, так это хороший для восприятия интерфейс приложения, который сразу интуитивно понятен, и портативность программы, что позволяет использовать ее без дополнительной установки в систему.

В целом, WinToFlash отличная программа, с которой Вам станет доступна установка Windows с Flash-карты, USB-носителя, HDD-диска да и вообще любого другого на Ваш выбор накопителя данных, что значительно надежней, чем хранение установочного пакета на простом оптическом диске.

Основные возможности:

  • Перенос программы установки Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 на USB накопитель.
  • Полная поддержка редакций как 32-битной, так и 64-битной архитектуры.
  • Полная поддержка форматов образов ISO, RAR, ARJ, ZIP, 7z, CAB, DMG.
  • Перенос дисков восстановления или мини-ОС (BartPE на Windows XP/2003, WinPE на Vista/2008/7/8) на USB-накопитель.
  • Очистка USB-накопителя (форматирование FAT16 или FAT32).
  • Перенос MS-DOS на USB-накопитель.
  • Детальная настройка любых опций FAT для лучшей совместимости.
  • Выбор загрузчика USB-накопителя - GRUB или Standard.
  • Создание файла ответов для Windows Setup: добавьте серийный номер, имя пользователя и т.д.
  • Детальная настройка процесса переноса Windows Setup.
  • Проверка накопителя USB на предмет наличия ошибок файловой системы после переноса Windows Setup и многое-многое другое.
Скриншоты WinToFlash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)166 / 95 640
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Образы дисков

Отзывы о программе WinToFlash

Апостол про WinToFlash Lite 1.4.0000 [08-10-2016]

Норм прога, если вы не в состоянии галочку убрать, что бы не устанавливать дополнительные проги и не менялась стартовая страница, тут уж у вас руки не от туда растут.
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николай про WinToFlash Lite 1.4.0000 [19-09-2016]

прога гуууд
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РомКола про WinToFlash Lite 1.4.0000 [12-01-2016]

Скачал сие чудо программной мысли.... В итоге - проблему не решил. Антивирус при установки программы удалил 2 вируса. Теперь еще нужно делать бекап хрому поскольку прога и там накосячила - добавила свои какие-то закладки, поменяла стартовую страницу.... скачал ету срань - ток нервы себе сделал....
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Koval'ski про WinToFlash Lite 1.4.0000 [24-12-2015]

система ставится благодаря проге, НО вместе с файлом пришли вирусы, спасибо чё!
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фндрон про WinToFlash Lite 1.4.0000 [24-10-2015]

хрень какаято нехрена неработает ладом даделайте патом впаривайте
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