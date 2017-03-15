WinToFlash - отличное приложение для создания загрузочных USB-носителей для операционных систем семейства Windows. Обычно установочные пакеты с операционной системой хранятся на оптическом диске, что не всегда удобно и надежно. Во-первых, диск может повредиться, и даже незаметная царапина приведет к сбою установки. Во-вторых, современные ПК и ноутбуки все чаще выпускаются уже без оптических приводов, и хотя использование CD/DVD-дисков еще достаточно распространено, однако со временем их применение все уменьшается.
Именно в связи с выше сказанным и была разработана данная программа, с помощью которой Вы сможете полностью перенести программу установки ОС Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 на внешний Flash-накопитель за несколько простых действий. Программа имеет 2 основных режима работы: режим мастера и расширенный режим. Режим мастера идеален для новичков, т.к. тут все действия пользователя сводятся к простому пошаговому выбору конкретных параметров операционной системы и флеш-накопителя: доступна работа с ОС на диске в оптическом приводе или в виде образа на ПК, а также указываются все подключенные к ПК носители, которые могут использоваться в качестве загрузочных. Расширенный режим больше рассчитан на опытных пользователей, т.к. позволяет использовать дополнительные опции для тонкой настройки загрузочных характеристик, однако и здесь разобраться не составит большого труда.
Что стоит еще отметить, так это хороший для восприятия интерфейс приложения, который сразу интуитивно понятен, и портативность программы, что позволяет использовать ее без дополнительной установки в систему.
В целом, WinToFlash отличная программа, с которой Вам станет доступна установка Windows с Flash-карты, USB-носителя, HDD-диска да и вообще любого другого на Ваш выбор накопителя данных, что значительно надежней, чем хранение установочного пакета на простом оптическом диске.
Основные возможности:
Перенос программы установки Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 на USB накопитель.
Полная поддержка редакций как 32-битной, так и 64-битной архитектуры.
Скачал сие чудо программной мысли.... В итоге - проблему не решил. Антивирус при установки программы удалил 2 вируса. Теперь еще нужно делать бекап хрому поскольку прога и там накосячила - добавила свои какие-то закладки, поменяла стартовую страницу.... скачал ету срань - ток нервы себе сделал.... | | Ответить
Koval'ski про WinToFlash Lite 1.4.0000 [24-12-2015]
система ставится благодаря проге, НО вместе с файлом пришли вирусы, спасибо чё! 1 | | Ответить