Sysmon - системная утилита для мониторинга всех процессов в операционной системе Windows. Инструмент имеет небольшой размер и управляется из командной строки. После установки этой службы, она будет вести постоянный анализ всех проходимых в системе процессов с записью информации с файлы журнала.

Утилита рассчитана, пожалуй, на опытных пользователей, которые по крайней мере умеют пользоваться службами из командной строки. При правильной настройке инструмента можно получить ценную и полезную информацию о состоянии операционки, а также дополнительно найти вредоносные или подозрительные процессы, вычислив возможные уязвимости, которыми могут воспользоваться хакеры.

Основные возможности Sysmon: