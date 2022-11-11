Quick CPU для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CoderBag
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,15 Мб
Quick CPU - это программа, которая была разработана для точной настройки и мониторинга важных параметров процессора и системы, таких как температура процессора (Package и Core Temp), производительность процессора, мощность, напряжение, ток, парковка ядра, масштабирование частоты, системная память, Turbo Boost, C-States, Speed Shift FIVR Control, а также для выполнения других настроек.
Функциональность этого приложения позволяет вам контролировать количество ядер процессора, которые должны быть включены или отключены (или вы можете просто включить все ядра в любое время, см. пояснения о том, как это работает ниже) на основе ваших личных требований, также теперь, глядя на график процессора, вы можете определить, включено или отключено конкретное ядро. Эта информация также доступна на вкладке производительности процессора в разделах "Включенные ядра" и "Запаркованные ядра". Это информация в реальном времени, поэтому вам не придется нажимать кнопку "Обновить", чтобы узнать текущее состояние.
Особенности программы Quick CPU:
- Индикатор графика производительности каждого ядра.
- Счетчик реального времени для отображения количества активных и припаркованных ядер.
- Настройки парковки ядер процессора.
- Настройки масштабирования частоты процессора.
- Настройки Turbo Boost процессора.
- Аппаратные датчики и настраиваемые параметры.
- Пребывание в C-состоянии.
- Тактовая частота ядра.
- Использование процессора.
- Температура процессора.
- Мощность и напряжение процессора.
- Управление FIVR.
- Выход питания системы.
- Уведомление в системном трее.
- Расширенное управление планом питания системы.
- Изменения применяются на лету.
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