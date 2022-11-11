Quick CPU - это программа, которая была разработана для точной настройки и мониторинга важных параметров процессора и системы, таких как температура процессора (Package и Core Temp), производительность процессора, мощность, напряжение, ток, парковка ядра, масштабирование частоты, системная память, Turbo Boost, C-States, Speed Shift FIVR Control, а также для выполнения других настроек.

Функциональность этого приложения позволяет вам контролировать количество ядер процессора, которые должны быть включены или отключены (или вы можете просто включить все ядра в любое время, см. пояснения о том, как это работает ниже) на основе ваших личных требований, также теперь, глядя на график процессора, вы можете определить, включено или отключено конкретное ядро. Эта информация также доступна на вкладке производительности процессора в разделах "Включенные ядра" и "Запаркованные ядра". Это информация в реальном времени, поэтому вам не придется нажимать кнопку "Обновить", чтобы узнать текущее состояние.

Особенности программы Quick CPU: