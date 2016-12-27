MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира. Теперь Вам нет необходимости иметь постоянный доступ к интернету, чтобы узнавать о дорогах, направлениях, размещении различных объектов и маршрутах: просто установите на свое iOS-устройство MAPS.ME, закачайте карты нужных стран (лучше по Wi-Fi-сети, т.к. сами карты "весят" достаточно много) - и все. Это приложение сэкономит Вам много интернет-трафика, а значит и Ваших финансовых средств. Все карты загружаются быстро благодаря уникальной технологии сжатия данных, что позволяет существенно экономить место на устройстве.

Кроме всего, в MAPS.ME Вы можете прокладывать маршруты движения. Для этого Вы должны включить функцию геолокации на своем устройстве. Таким образом, MAPS.ME - это еще и универсальный оффлайн навигатор. Проложить маршрут доступно только внутри карты одного региона.

В настоящее время обеспечена поддержка карт более 345 стран и островов, а также всех зимних курортов и горно-лыжных склонов. Удобно, что карты MAPS.ME имеют высокое качество разрешения и детализации, включая отдельно стоящие и второстепенные объекты: грунтовые дороги, деревни, маленькие поселки, рестораны, туристические достопримечательности, заправки, банкоматы и многое другое.

Картографические данные ежедневно обновляются. Есть возможность установки на карте закладок интересных мест, доступен оффлайн поиск, метку с любым местом на карте можно отправить по электронной почте или SMS, реализован при движении на автомобиле режим автоповорота.

В завершение стоит отметить, что приложение MAPS.ME входит топ-рейтинг категории “Путешествия” в более чем 100 странах мира, также отмечено наградой "Лучшее приложение" в России.