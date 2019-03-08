MAPS.ME для Android

MAPS.ME 8.6.3-Google для Android

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Описание MAPS.ME 8.6.3-Google для AndroidОписание   Скачать MAPS.ME 8.6.3-Google для AndroidСКАЧАТЬ (51,87 Мб) Скриншоты MAPS.ME 8.6.3-Google для AndroidСкриншоты (7)   Статистика MAPS.ME 8.6.3-Google для AndroidСтатистика   Отзывы о MAPS.ME 8.6.3-Google для AndroidОтзывы (8)  
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4.76 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира. Теперь вам нет необходимости иметь постоянный доступ к интернету, чтобы узнавать о дорогах, направлениях, размещении различных объектов и маршрутах: просто установите на свое Android-устройство программу, закачайте карты нужных стран (лучше по Wi-Fi-сети, т.к. сами карты "весят" достаточно много) - и все. Это приложение сэкономит вам много интернет-трафика, а значит и ваших финансовых средств. Все карты загружаются быстро благодаря уникальной технологии сжатия данных, что позволяет существенно экономить место на устройстве.

Кроме всего, в приложении вы можете прокладывать маршруты движения. Для этого вы должны включить функцию геолокации на своем устройстве. Таким образом, MAPS.ME - это еще и универсальный оффлайн навигатор. Проложить маршрут можно как внутри карты одной страны, так и между несколькими регионами, что позволяет лучше планировать путешествия.

В настоящее время обеспечена поддержка карт более 345 стран и островов, а также всех зимних курортов и горно-лыжных склонов. Удобно, что карты MAPS.ME имеют высокое качество разрешения и детализации, включая отдельно стоящие и второстепенные объекты: грунтовые дороги, деревни, маленькие поселки, рестораны, туристические достопримечательности, заправки, банкоматы и многое другое.

Картографические данные ежедневно обновляются. Есть возможность установки на карте закладок интересных мест, доступен оффлайн поиск, метку с любым местом на карте можно отправить по электронной почте или SMS, реализован при движении на автомобиле режим автоповорота.

В завершение стоит отметить, что приложение было отмечено наградой "Лучшее приложение 2014" по версии Google Play. Кроме того, оно входит топ-рейтинг категории “Путешествия” в более чем 100 странах мира и в раздел "Лучшее приложение" в России.

Что нового в MAPS.ME 8.6.3-Google для Android?

Теперь вы можете приобрести более 700 партнерских маршрутов разных категорий:

  • Базовый: набор основных локаций и краткое описание
  • Обзор города: до 200 самых полезных и интересных точек в городе
  • PRO: маршруты с подробным описанием, исторической справкой, возможностью рассчитать время и расстояние прогулки

Обновили карты, добавили:

  • 15 000+ кафе и ресторанов
  • 9000+ магазинов
  • 8000+ достопримечательностей
  • 5000+ отелей и хостелов
MAPS.ME
MAPS.ME
MAPS.ME
MAPS.ME
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)14 / 19 288
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты - GPS
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Отзывы о программе MAPS.ME

сергей про MAPS.ME 8.0.7-Google для Android [20-05-2018]

Написал отзыв в плей-маркете,не показывает пробки. Дали ответ ,возможно вашего города нету в списке. И ссылка по ссылке в ответе не переходит.Зашел отдельно, выдает вообще не касающиеся этого приложения информацию.
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billy про MAPS.ME 7.6.4-Google для Android [02-12-2017]

Все нормально. Отлично. В конце нужна была не перезагрузка, а полное отключение и последующее включение моего ARK. Едем катать на лыжах. Респект разработчикам.
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billy про MAPS.ME 7.6.4-Google для Android [02-12-2017]

Анд.6. Не ставится. Скачивание установка, перезагрузка в безопасном режиме, открываю доступ к памяти, местоположению. Перегружаюсь, а проги нигде нет.
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Петя про MAPS.ME 7.5.3-Google для Android [09-10-2017]

После обновления 7.5.3, перестал прокладывать маршрут пишет "Системная ошибка".
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Вячеслав про MAPS.ME 7.4.3-Google для Android [29-07-2017]

Не грузятся карты с последним обновлением
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