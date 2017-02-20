RMPrepUSB для Windows

RMPrepUSB 2.1.734

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Описание RMPrepUSB 2.1.734Описание   Скачать RMPrepUSB 2.1.734СКАЧАТЬ (9,17 Мб) Скриншоты RMPrepUSB 2.1.734Скриншоты (6)   Статистика RMPrepUSB 2.1.734Статистика   Отзывы о RMPrepUSB 2.1.734Отзывы (1)  
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4.76 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.76 из 5
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RMPrepUSB - продвинутый портативный (не требующий установки) инструмент для создания переносной загрузочной флешки с установочным дистрибутивом операционной системы Windows. Приложение позволяет создавать пакеты операционки для запуска их в MS-DOS, FreeDOS, WinPE 1, 2 или 3, BartPE, XP, Vista, Win 7, а также Linux.

Перед созданием Boot-флешки программа предварительно отформатирует Ваш USB-диск. Также есть возможность (при необходимости) поделить накопитель на разделы и очистить нужную часть нулями. Утилита RMPrepUSB позволяет работать с различными файловыми системами - FAT 16, FAT-32, NFTS и другими. Очень полезно, что с помощью RMPrepUSB можно выполнять различные диагностические операции: провести тест скорости чтения с флешки, получить информацию о диске, очистить диск, просканировать качество носителя для выявления повреждённых или нерабочих участков и другое.

RMPrepUSB имеет множество настроек, которые ориентированы в основном на опытных пользователей. Реализована и русская локализация, однако она не полноценна, так что новичкам придется немного повозиться с этим инструментом, прежде чем приступить к созданию загрузочной флешки и не "напортачить". Для этого на сайте разработчика предусмотрено несколько обучающих видеороликов, которые помогут разобраться что к чему.

В целом же, RMPrepUSB действительно эффективная и многофункциональная утилита для работы с загрузочными накопителями, которую по достоинству оценят прежде всего те пользователи, которые часто сталкиваются по роду своей деятельности с необходимостью установки/переустановки операционных систем и создания своих собственных дистрибутивов Windows.

Примечание. В связке с утилитой Easy2Boot приложение RMPrepUSB позволит создавать также и мультизагрузочные накопители.

Скриншоты RMPrepUSB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 7 104
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры

Отзывы о программе RMPrepUSB

Леонид про RMPrepUSB 2.1.730 [03-08-2016]

Описание на Отлично! Скрипшоты ??
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