Cameyo для Windows

Cameyo 3.1.1517

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Описание Cameyo 3.1.1517Описание   Скачать Cameyo 3.1.1517СКАЧАТЬ (14,76 Мб) Скриншоты Cameyo 3.1.1517Скриншоты (5)   Статистика Cameyo 3.1.1517Статистика   Отзывы о Cameyo 3.1.1517Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Cameyo - отличное приложение для создания портативных версий любых программ и утилит. Как известно, удобство портативных (не требующих установки) приложений в том, что они не оставляют лишних ключей реестра и могут быть запущены с переносного носителя на любом компьютере.

Инструмент Cameyo и сам портативен, а значит не засоряет лишними элементами Вашу систему. Работать с этой программой очень легко и удобно. После запуска выберите опцию Capture app locally - Cameyo сделает снимок всей Вашей системы, сохраняя состояние реестра и файловой системы. После того, как этот процесс завершится, у Вас появится окошко с надписью "Install the software you wish package", которое не нужно закрывать. Теперь установите обычным способом интересующее Вас приложение на свой ПК вместе со всеми необходимыми дополнениями, русификаторами, кряками и т.д. При этом, если потребуется перезагрузка, то ее необходимо будет выполнить. Когда со всеми настройками закончено, вернитесь к окошку "Install the software you wish package" и нажмите "Install done" - приложение выполнит новое сканирование системы и сравнит его с ранее сохраненным, тем самым упаковав изменения в отдельный файл.

Таким образом, сделайте портативными все нужные Вам программы. Запускаются они через оболочку Cameyo (закладка "Computer"). Если же необходимо перенести portable-версию на съемный носитель, то сами файлы можно найти по адресу c:\Users\Имя пользователя\Documents\Cameyo apps\.

Для более опытных пользователей разработчики предусмотрели гибкое управление содержимым портативного пакета: в закладке Studuo есть раздел Package editor, где Вы можете добавлять/удалять файлы, менять иконку, управлять задействованными ветками реестра и т.д.

В Вашей библиотеке могут содержаться самые разнообразные программы: браузеры, чистильщики, графические редакторы, архиваторы, проигрыватели, офисные приложения, антивирусы, и так далее. Запускаемые приложения полностью совместимы с системой и никак не ограничены в функциональности.

Скриншоты Cameyo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 127
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыИнсталляторы
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Отзывы о программе Cameyo

Хлестаков про Cameyo 3.0.1394 [16-10-2015]

г@вно!
Тормозит систему так, что работать невозможно.
Нахрена эта хрень?
1 | 4 | Ответить

гость про Cameyo 3.0.1390 [12-09-2015]

Online версия для разных ОС ?
3 | | Ответить

Строитель с деревни про Cameyo 2.7.1291 [12-03-2015]

Супер полезное приложение.
6 | 1 | Ответить

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