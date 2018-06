Cameyo - отличное приложение для создания портативных версий любых программ и утилит. Как известно, удобство портативных (не требующих установки) приложений в том, что они не оставляют лишних ключей реестра и могут быть запущены с переносного носителя на любом компьютере.

Инструмент Cameyo и сам портативен, а значит не засоряет лишними элементами Вашу систему. Работать с этой программой очень легко и удобно. После запуска выберите опцию Capture app locally - Cameyo сделает снимок всей Вашей системы, сохраняя состояние реестра и файловой системы. После того, как этот процесс завершится, у Вас появится окошко с надписью "Install the software you wish package", которое не нужно закрывать. Теперь установите обычным способом интересующее Вас приложение на свой ПК вместе со всеми необходимыми дополнениями, русификаторами, кряками и т.д. При этом, если потребуется перезагрузка, то ее необходимо будет выполнить. Когда со всеми настройками закончено, вернитесь к окошку "Install the software you wish package" и нажмите "Install done" - приложение выполнит новое сканирование системы и сравнит его с ранее сохраненным, тем самым упаковав изменения в отдельный файл.

Таким образом, сделайте портативными все нужные Вам программы. Запускаются они через оболочку Cameyo (закладка "Computer"). Если же необходимо перенести portable-версию на съемный носитель, то сами файлы можно найти по адресу c:\Users\Имя пользователя\Documents\Cameyo apps\.

Для более опытных пользователей разработчики предусмотрели гибкое управление содержимым портативного пакета: в закладке Studuo есть раздел Package editor, где Вы можете добавлять/удалять файлы, менять иконку, управлять задействованными ветками реестра и т.д.

В Вашей библиотеке могут содержаться самые разнообразные программы: браузеры, чистильщики, графические редакторы, архиваторы, проигрыватели, офисные приложения, антивирусы, и так далее. Запускаемые приложения полностью совместимы с системой и никак не ограничены в функциональности.