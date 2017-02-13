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Bolide Movie Creator для Windows

Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121

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Описание Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121Описание   Скачать Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121СКАЧАТЬ (24,84 Мб) Скриншоты Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121Скриншоты (5)   Статистика Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121Статистика   Отзывы о Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121Отзывы (23)  
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4.60 из 5, всего оценок - 28
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Bolide Movie Creator - понятный видеоредактор для новичков, которые не хотят тратить время, чтобы разобраться с навороченными программами для редактирования видео. Профессиональный функционал в доступном исполнении. Видеоредактор настолько прост в использовании и интуитивно понятен, что даже первоклассник справился бы! Почувствуйте себя настоящим режиссером!

Bolide Movie Creator поддерживает разрешение видео вплоть до UltraHD, не зависит от установленных в системе кодеков, понимает большинство существующий форматов видео и аудио, сохраняет видео в контейнерах AVI, MKV, FLV, MP4 и WMV. Функционал видеоредактора достаточен для обработки домашнего видео, снятого на видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. С помощью Bolide Movie Creator вы можете быстро и просто создать собственный фильм, который гораздо интереснее показывать друзьям, чем набор разрозненных отрывков домашнего видео.

Возможности:

  • Просто перетащите видео клипы, аудио и фото на рабочую область и сразу начинайте работать с ними
  • Редактировать файлов всех поддерживаемых видео форматов (AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV)
  • Вырезать фрагмент исходного видео
  • Накладывать текстовые комментарии
  • Добавлять фото и комбинировать их с видео эпизодами
  • Добавлять любые музыкальные треки
  • Изменять скорость видео
  • Подсвечивать выбранную область на видеоролике
  • Накладывать неограниченное число картинок поверх видео (например, логотип)
  • Выбирать из множества визуальных эффектов и переходов
  • Сохранить свой фильм в одном из поддерживаемых форматов: AVI, MKV, WMV, FLV и MP4
Что нового в Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121?
  • добавили поддержку аудиоформата OGG
  • добавили возможность цвета и степени прозрачности для фона текстовых блоков
  • добавили опцию "Размытый фон" во всплывающее меню. Полезна для повёрнутых видео
  • теперь функция разрезки работает для всех выделенных блоков в позиции курсора
  • добавили возможность выбора аудиодорожки для блоков видео с несколькими аудиодорожками
  • добавили меню "Файл - Перенести проект..." для переноса проекта целиком (включая все исходные файлы) в другую папку/диск/компьютер
Скриншоты Bolide Movie Creator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 990р.
Ограничение в работе программыводяной знак на сохраняемом видео
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 904
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Bolide Movie Creator

Сергей про Bolide Movie Creator 3.1 Build 1120 [12-02-2017]

Программа проста в обращении,доступно любому новичку немного "подвисает" ( но это может мой комп) есть несколько вопросов при редактировании, а в целом я доволен.
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Сергей про Bolide Movie Creator 3.0.1118 [13-11-2016]

До жути удобная, простая и понятная программа.
До неё пользовался различными другими. Те, к сожалению, такими плюсами похвастаться не могут.
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Дмитрий про Bolide Movie Creator 3.0.1118 [01-11-2016]

До этой программы видео не монтировал вообще, все интуитивно понятно, просто, быстро и удобно.
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adiksv@gmail.com про Bolide Movie Creator 2.9.1115 [17-07-2016]

проще и удобнее не встречал программы, все на интуитивном уровне, уверен что даже моя Мама сможет в этой программе смонтировать видео высокого качества, накладывая картинки, переходы, текста, музыку, и т.п. Рекомендую !
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Сергей про Bolide Movie Creator 2.8.1113 [23-06-2016]

Удобно, быстро, понятно.
Доступная цена.
Рекомендую!
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