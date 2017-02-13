Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121 Описание СКАЧАТЬ ( 24,84 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (23) Оцените программу!

4.60 из 5, всего оценок - 28 Рейтинг программы - 4.60 из 5

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5 Bolide Movie Creator - понятный видеоредактор для новичков, которые не хотят тратить время, чтобы разобраться с навороченными программами для редактирования видео. Профессиональный функционал в доступном исполнении. Видеоредактор настолько прост в использовании и интуитивно понятен, что даже первоклассник справился бы! Почувствуйте себя настоящим режиссером! Bolide Movie Creator поддерживает разрешение видео вплоть до UltraHD, не зависит от установленных в системе кодеков, понимает большинство существующий форматов видео и аудио, сохраняет видео в контейнерах AVI, MKV, FLV, MP4 и WMV. Функционал видеоредактора достаточен для обработки домашнего видео, снятого на видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. С помощью Bolide Movie Creator вы можете быстро и просто создать собственный фильм, который гораздо интереснее показывать друзьям, чем набор разрозненных отрывков домашнего видео. Возможности: Просто перетащите видео клипы, аудио и фото на рабочую область и сразу начинайте работать с ними

Редактировать файлов всех поддерживаемых видео форматов (AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV)

Вырезать фрагмент исходного видео

Накладывать текстовые комментарии

Добавлять фото и комбинировать их с видео эпизодами

Добавлять любые музыкальные треки

Изменять скорость видео

Подсвечивать выбранную область на видеоролике

Накладывать неограниченное число картинок поверх видео (например, логотип)

Выбирать из множества визуальных эффектов и переходов

Сохранить свой фильм в одном из поддерживаемых форматов: AVI, MKV, WMV, FLV и MP4 Что нового в Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121?

добавили поддержку аудиоформата OGG

добавили возможность цвета и степени прозрачности для фона текстовых блоков

добавили опцию "Размытый фон" во всплывающее меню. Полезна для повёрнутых видео

теперь функция разрезки работает для всех выделенных блоков в позиции курсора

добавили возможность выбора аудиодорожки для блоков видео с несколькими аудиодорожками

добавили меню "Файл - Перенести проект..." для переноса проекта целиком (включая все исходные файлы) в другую папку/диск/компьютер Скриншоты Bolide Movie Creator: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 990р. Ограничение в работе программы водяной знак на сохраняемом видео Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский, Испанский Закачек (сегодня/всего) 3 / 5 904 Разработчик Bolide Software Последнее обновление 13.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы Отзывы о программе Bolide Movie Creator Сергей Программа проста в обращении,доступно любому новичку немного "подвисает" ( но это может мой комп) есть несколько вопросов при редактировании, а в целом я доволен.

| | Ответить Сергей До жути удобная, простая и понятная программа.

До неё пользовался различными другими. Те, к сожалению, такими плюсами похвастаться не могут.

| | Ответить Дмитрий До этой программы видео не монтировал вообще, все интуитивно понятно, просто, быстро и удобно.

| | Ответить adiksv@gmail.com проще и удобнее не встречал программы, все на интуитивном уровне, уверен что даже моя Мама сможет в этой программе смонтировать видео высокого качества, накладывая картинки, переходы, текста, музыку, и т.п. Рекомендую !

| | Ответить Сергей Удобно, быстро, понятно.

Доступная цена.

Рекомендую!

| | Ответить Читать все отзывы (23) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости