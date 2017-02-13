Bolide Movie Creator - понятный видеоредактор для новичков, которые не хотят тратить время, чтобы разобраться с навороченными программами для редактирования видео. Профессиональный функционал в доступном исполнении. Видеоредактор настолько прост в использовании и интуитивно понятен, что даже первоклассник справился бы! Почувствуйте себя настоящим режиссером!
Bolide Movie Creator поддерживает разрешение видео вплоть до UltraHD, не зависит от установленных в системе кодеков, понимает большинство существующий форматов видео и аудио, сохраняет видео в контейнерах AVI, MKV, FLV, MP4 и WMV. Функционал видеоредактора достаточен для обработки домашнего видео, снятого на видеокамеры, фотоаппараты и телефоны. С помощью Bolide Movie Creator вы можете быстро и просто создать собственный фильм, который гораздо интереснее показывать друзьям, чем набор разрозненных отрывков домашнего видео.
Возможности:
Просто перетащите видео клипы, аудио и фото на рабочую область и сразу начинайте работать с ними
Редактировать файлов всех поддерживаемых видео форматов (AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV)
Вырезать фрагмент исходного видео
Накладывать текстовые комментарии
Добавлять фото и комбинировать их с видео эпизодами
Добавлять любые музыкальные треки
Изменять скорость видео
Подсвечивать выбранную область на видеоролике
Накладывать неограниченное число картинок поверх видео (например, логотип)
Выбирать из множества визуальных эффектов и переходов
Сохранить свой фильм в одном из поддерживаемых форматов: AVI, MKV, WMV, FLV и MP4
Что нового в Bolide Movie Creator 3.2 Build 1121?
добавили поддержку аудиоформата OGG
добавили возможность цвета и степени прозрачности для фона текстовых блоков
добавили опцию "Размытый фон" во всплывающее меню. Полезна для повёрнутых видео
теперь функция разрезки работает для всех выделенных блоков в позиции курсора
добавили возможность выбора аудиодорожки для блоков видео с несколькими аудиодорожками
добавили меню "Файл - Перенести проект..." для переноса проекта целиком (включая все исходные файлы) в другую папку/диск/компьютер
Сергей про Bolide Movie Creator 3.1 Build 1120 [12-02-2017]
Программа проста в обращении,доступно любому новичку немного "подвисает" ( но это может мой комп) есть несколько вопросов при редактировании, а в целом я доволен. | | Ответить
Сергей про Bolide Movie Creator 3.0.1118 [13-11-2016]
До жути удобная, простая и понятная программа.
До неё пользовался различными другими. Те, к сожалению, такими плюсами похвастаться не могут. | | Ответить
Дмитрий про Bolide Movie Creator 3.0.1118 [01-11-2016]
До этой программы видео не монтировал вообще, все интуитивно понятно, просто, быстро и удобно. | | Ответить
adiksv@gmail.com про Bolide Movie Creator 2.9.1115 [17-07-2016]
проще и удобнее не встречал программы, все на интуитивном уровне, уверен что даже моя Мама сможет в этой программе смонтировать видео высокого качества, накладывая картинки, переходы, текста, музыку, и т.п. Рекомендую ! | | Ответить
Сергей про Bolide Movie Creator 2.8.1113 [23-06-2016]