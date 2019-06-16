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Shotcut 19.06.15
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3.66 из 5, всего оценок - 20
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- Рейтинг программы - 3.66 из 5
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Shotcut - мощное кросс-платформенное приложение с открытым исходным кодом, с помощью которого пользователи могут просто и быстро редактировать видеофайлы.
Данная программа позволяет вырезать фрагменты изображения, применять различные фильтры, менять настройки видео и аудио, указывать необходимую частоту дискретизации, выбирать подходящий кодек, настроить качество изображения, громкость, а также многое другое.
Панель управления на первый взгляд не изобилует большим набором инструментов по умолчанию, однако в закладке «View» можно найти самые разнообразные функции для легкой работы с файлами. Кроме того, в программу встроен ряд готовых наборов настроек, что позволяет работать с приложением буквально простым нажатием на кнопку мыши.
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|Что нового в Shotcut 19.06.15?
- Исправлены ошибки
- Улучшения в работе программы
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Отзывы о программе Shotcut
Boris про Shotcut 18.11.18 [16-12-2018]
Программа полное говно!! Всё сначала было хорошо, но потом она нахрен перевернула отображающиеся изображение на 90 градусов и обращало по бокам. Всем не советую!!!! Сделал в ней большую работу, а она потом всё перевернула на хрен! Гавно гавнище!!!!!!!!
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Spotter про Shotcut 18.01 [13-02-2018]
да вылетает она мать её! в интерфейсе глаза выколишь, вс1 мелкое, даже кнопки плей, вперед, назад, шкала таймлайна просто пиксельны. делаю действие то самое - на второй раз норм, делаю то самое действие 3ий раз - снова нахер вылетает. эти летающие окна меня просто бесят, чуть потянешь чтобы розширить окно внизу, она вылазит со всем окном что вовсе мне не хочется. какой то дурной конструктор.
...короч, ищу другую.
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из нашей деревни про Shotcut 15.04.01 [02-04-2015]
Полезная программа.
2 | 1 | Ответить
Константин про Shotcut 14.03.25 [30-03-2014]
Новая версия 14.03.26 на Win7 64 работает нормально, все запоминает и конвертирует. На первый взгляд так себе, будем разбираться дальше.
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Сергей про Shotcut 18.12.13 [20-12-2013]
При открытии файла программа скидывается.
Говно программа.
Win7-64.
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