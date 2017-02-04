Expert Home - бесплатная программа для скрытого наблюдения и детальной записи всех действий пользователей компьютера и Интернет в вашем доме или в офисе.
"Эксперт" поддерживает все самые популярные действия, происходящие на компьютере, включая все набираемые клавиши, включение, выключение, перезагрузку системы. Благодаря функции интеллектуальной записи снимков экрана вы всегда сможете видеть точную картинку практически при любом происходящем событии.
Используя программу Expert Home, вы будете знать детальную информацию о том, когда и какие действия происходили за компьютером в ваше отсутствие.
Возможности Expert Home:
Перехват клавиатуры.
Создает снимки экрана по действиям.
Контроль работы с программами.
Следит за питанием компьютера.
Мониторинг активности пользователя.
Невидимый режим.
Шифрование отчетов.
Гибкость настройки.
Удобный просмотр.
Быстрая работа.
Что нового в Expert Home 4.5?
Внедрен протокол HTTPS для повышения безопасности.
Исправлены ошибки при просмотре онлайн скриншотов.
Нет функции которая отправляла бы всю инфу(базу)с разных компаов мне на почту, почему? Очень удобно когда следишь удаленно за компами | | Ответить
Александр про Expert Home 4.0 [27-05-2016]
Может ли программа распознать пароль от вашего ПК? 3 | 10 | Ответить
андрей про Expert Home 4.0 [01-05-2016]
у меня музыка перестала толком играть. заикается, что в браузе что просто с винды | 1 | Ответить
Игорь про Expert Home 4.0 [03-07-2015]
Я использую Punto Switcher. Включаешь в нем ведение дневника и все. До кучи прога сама распознает русский-английский и переключает раскладку клавиатуры. | | Ответить
Роман про Expert Home 4.0 [25-05-2015]
У меня установилась. Работает отлично, но есть минусы: 1)программу временно не отключить никак. (Мне же не нужно, чтобы она следила за мной, а только в мое отсутствие) 2) Адоб Иллюстратор, в котором я работаю, после установки сей проги перестал реагировать на мышь. Надо копать в чем дело. 1 | 8 | Ответить
Shtorm в ответ Роман про Expert Home 4.0 [21-06-2015]
Остановить программу можно,но до следующей перезагрузки(или запустить в папке виндовс(в другой версии это была папка Expmon.exe),если вдруг надо стало запустить.Для отключения программы подойдет Bombina anti autorun.Сам делал так. 1 | | Ответить