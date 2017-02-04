Expert Home - бесплатная программа для скрытого наблюдения и детальной записи всех действий пользователей компьютера и Интернет в вашем доме или в офисе.

"Эксперт" поддерживает все самые популярные действия, происходящие на компьютере, включая все набираемые клавиши, включение, выключение, перезагрузку системы. Благодаря функции интеллектуальной записи снимков экрана вы всегда сможете видеть точную картинку практически при любом происходящем событии.

Используя программу Expert Home, вы будете знать детальную информацию о том, когда и какие действия происходили за компьютером в ваше отсутствие.

Возможности Expert Home: