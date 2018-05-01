Программы для iOS » Графика » Редакторы » Layout from Instagram 1.2.6 для iPhone
Layout from Instagram для iOS

Layout from Instagram 1.2.6 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Layout from Instagram 1.2.6 для iPhoneОписание   Скачать Layout from Instagram 1.2.6 для iPhoneСКАЧАТЬ (15.49 Мб) Скриншоты Layout from Instagram 1.2.6 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Layout from Instagram 1.2.6 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Layout from Instagram 1.2.6 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Layout from Instagram - приложение от Instagram, позволяющее Вам создавать забавные и уникальные коллажи из фотографий на своем устройстве и делиться ими с друзьями.

Вы можете выбрать нужные картинки из фотопотока или сделать новые снимки прямо из этого приложения. Список доступных коллажей и компоновки в них изображений разнообразен, каждый пользователь найдет что-то интересное для своего проекта. Когда шаблон найден, просто перетащите в него нужные фотографии.

Кроме того, присутствуют простые функции редактирования и улучшения снимков: есть зеркальное отображение, переворачивание, увеличение/уменьшение масштаба и размера, фильтры и др. Все управление и обработка интуитивно понятны, чтобы Вы не отвлекались от творческого процесса.

Основные возможности Layout from Instagram:

  • Смешивание до 9 фотографий для создания персонального коллажа с отчетом о путешествии, празднике, важном событии и т.д.
  • Функция «Лица», с помощью которой можно быстро найти фотографии с людьми на них.
  • Функция «Фотокабина» для быстрых и спонтанных снимков.
  • Сохранение коллажей в фотопотоке, возможность поделиться ими в Instagram или других социальных сетях.
  • Вкладка «Недавние» позволяет посмотреть последние 30 выбранных фото.
  • Различные фильтры и творческие инструменты для коллажей.

В общем, проявите все свои творческие наклонности, создавая неповторимые коллажи с приложением Layout from Instagram.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Layout from Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 421
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

VSCO Cam 57.0 для iPhone, iPad

VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений

Camly 2.1 для iPhone, iPad

Camly - мощный полнофункциональный фоторедактор, сочетающий в себе профессиональные инструменты обработки фотографии и простоту использования

Polarr 4.9.9 для iPhone, iPad

Polarr - мощный профессиональный графический редактор с достаточно богатым набором инструментов для качественной и всесторонней обработки изображений, картинок и

Avatan 2.16 для iPad

Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений

Snapseed 2.18.1 для iPhone, iPad

Snapseed – продвинутый редактор фото от компании Google, благодаря которому пользователь сможет работать со своими фотографиями непосредственно на iPhone или iPad.

FaceApp 2.0.19 для iPhone, iPad

Удобный и простой в использовании инструмент, благодаря которому можно практически мгновенно изменить мимику человека на фотографии. В основу приложения положен

скачать Adguard

Отзывы о программе Layout from Instagram

Admin

Отзывов о программе Layout from Instagram 1.2.6 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 