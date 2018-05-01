Layout from Instagram - приложение от Instagram, позволяющее Вам создавать забавные и уникальные коллажи из фотографий на своем устройстве и делиться ими с друзьями.
Вы можете выбрать нужные картинки из фотопотока или сделать новые снимки прямо из этого приложения. Список доступных коллажей и компоновки в них изображений разнообразен, каждый пользователь найдет что-то интересное для своего проекта. Когда шаблон найден, просто перетащите в него нужные фотографии.
Кроме того, присутствуют простые функции редактирования и улучшения снимков: есть зеркальное отображение, переворачивание, увеличение/уменьшение масштаба и размера, фильтры и др. Все управление и обработка интуитивно понятны, чтобы Вы не отвлекались от творческого процесса.
Основные возможности Layout from Instagram:
- Смешивание до 9 фотографий для создания персонального коллажа с отчетом о путешествии, празднике, важном событии и т.д.
- Функция «Лица», с помощью которой можно быстро найти фотографии с людьми на них.
- Функция «Фотокабина» для быстрых и спонтанных снимков.
- Сохранение коллажей в фотопотоке, возможность поделиться ими в Instagram или других социальных сетях.
- Вкладка «Недавние» позволяет посмотреть последние 30 выбранных фото.
- Различные фильтры и творческие инструменты для коллажей.
В общем, проявите все свои творческие наклонности, создавая неповторимые коллажи с приложением Layout from Instagram.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app