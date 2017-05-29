R-Drive Image для Windows

R-Drive Image 6.1 build 6106

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Описание R-Drive Image 6.1 build 6106Описание   Скачать R-Drive Image 6.1 build 6106СКАЧАТЬ (78,3 Мб) Скриншоты R-Drive Image 6.1 build 6106Скриншоты (6)   Статистика R-Drive Image 6.1 build 6106Статистика   Отзывы о R-Drive Image 6.1 build 6106Отзывы (0)  
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R-Drive Image - мощный и эффективный инструмент для создания образов жестких дисков и резервного копирования важных данных. Использование файлов образа диска очень удобно, т.к. в них содержится точная копия раздела жесткого или логического диска. Для создания таких образов не требуется перезагрузка компьютера, а уровень сжатия находится под Вашим полным контролем. Созданный образ диска может быть сохранен на самых разных носителях данных: USB-флешки, CD/DVD-диски, Iomega Zip и Jazz.

Если с Вашим диском произошел какой-то сбой или потеря важной информации, то эта программа поможет Вам быстро восстановить все данные из образ на оригинальный диск, другой раздел, свободное неформатированное пространство и т.д. - как захотите. Для восстановления системного или заблокированного раздела, программа может переключаться в так называемый псевдографический режим напрямую из Windows, либо же запускается загрузочная версия приложения с CD/DVD или комплекта дискет. Используя R-Drive Image, Вы полностью восстановите систему после тотальной потери данных, вызванной сбоем системы, вирусной атаки или аварией аппаратного обеспечения компьютера.

Также этот инструмент используется для массового клонирования системы в случаях, когда необходимо установить одну, уже настроенную систему, на несколько идентичных компьютеров. Другими словами, Вам надо только один раз вручную настроить ОС, потом создать её образ, а затем распаковать образ на остальных компьютерах, экономя время и средства.

При необходимости восстановления лишь отдельных файлов, образ диска может быть присоединен как виртуальный диск, данные с которого напрямую копируются посредством Проводника Windows или других файловых утилит.

Таким образом, R-Drive Image является одной из лучших утилит резервного копирования и восстановления данных для предотвращения их катастрофической потери после сбоев операционной системы или аппаратной части.

Скриншоты R-Drive Image:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 11 982
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбразы дисков - Резервное копирование
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