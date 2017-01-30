SimpleWMIView для Windows

SimpleWMIView 1.22

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Описание SimpleWMIView 1.22Описание   Скачать SimpleWMIView 1.22СКАЧАТЬ (67 Кб) Скриншоты SimpleWMIView 1.22Скриншоты (3)   Статистика SimpleWMIView 1.22Статистика   Отзывы о SimpleWMIView 1.22Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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SimpleWMIView - небольшая простенькая утилита, с помощью которой Вы можете увидеть результаты запросов WMI в табличном виде. Технология WMI служит для централизованного управления и слежения за работой различных частей компьютера. Так, эта программа позволяет получить подробную информацию о системе, отобразить список запущенных процессов, используемых драйверах, зарегистрированных учетных записей, аппаратных возможностях и др.

Все данные можно экспортировать в текстовый формат, а также CSV-, HTML- и XML-файл.

Скриншоты SimpleWMIView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 717
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе SimpleWMIView

Admin

Отзывов о программе SimpleWMIView 1.22 пока нет, можете добавить...

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