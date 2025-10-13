Отзывы о программе HWMonitor

Programmist

Когда только начинал работать сравнивал с платной AIDA - отличия в показателях были незначительные. В Windows 10 нужно запускать от имени администратора, у обычных пользователей показываются не все параметры. В целом доволен, во время работы в браузере может перегреваться проц. - тогда закрываю страницы и жду.

