HWMonitor для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.94/5 голосов - 492
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.60 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):111 / 822 832 | Статистика
Размер:2.88 Мб
СКАЧАТЬ
HWMonitor скриншот № 1

HWMonitor - программа предназначена для мониторинга показателей различных компонентов компьютера. Сюда относится температура, скорость вращения вентиляторов, а также напряжения.

HWMonitor поддерживает мониторинг наиболее распространенных чипов: серии ITE IT87, Winbond ICs и другие. Кроме того, умеет считывать информацию с процессорных датчиков, сенсоров блоков питания abit uGuru и Gigabyte ODIN, показывает температуру жесткого диска через S.M.A.R.T и температуру видеокарт на базе GPU производства ATI и nVIDIA.

Что нового в HWMonitor 1.60?
  • добавлена поддержка новых устройств
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

скачать AIDA64 ExtremeAIDA64 Extreme 8.00.8000

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения...

скачать MSI AfterburnerMSI Afterburner 4.6.6

MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...

скачать SpeedFanSpeedFan 4.52

SpeedFan - бесплатный и удобный в использовании инструмент для контроля за температурой и...

скачать SpeccySpeccy 1.33.079

Speccy - небольшая бесплатная программа, позволяющая узнать массу полезной информации об...

скачать HWMonitorHWMonitor 1.57

HWMonitor - бесплатная утилита для мониторинга параметров работы различных компонентов ПК,...

скачать FPS MonitorFPS Monitor 5503

Приложение отслеживает состояние компонентов ПК и отображает информацию поверх экрана...

Отзывы о программе HWMonitor

Олег про HWMonitor 1.54 [23-11-2024]

Спасибо !
3 | 4 | Ответить

Алексей Лит про HWMonitor 1.45 [01-12-2021]

Программу только что установил. На первый взгляд - хороший, понятный, соответствующий специфике - интерфейс. Поставил 4 балла. Спасибо.
19 | 30 | Ответить

xolod про HWMonitor 1.35 [19-10-2018]

чёт прога врёт..... может и +10 и - 10 добавить. фактов нет- скринов нет,но чёт разные показатели с другими ..........
28 | 26 | Ответить

Programmist про HWMonitor 1.30 [05-01-2017]

Когда только начинал работать сравнивал с платной AIDA - отличия в показателях были незначительные. В Windows 10 нужно запускать от имени администратора, у обычных пользователей показываются не все параметры. В целом доволен, во время работы в браузере может перегреваться проц. - тогда закрываю страницы и жду.
23 | 31 | Ответить

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr про HWMonitor 1.26 [17-01-2015]

программа гадость точную температуру непаказует
20 | 31 | Ответить

наум в ответ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr про HWMonitor 1.27 [05-06-2015]

не правильно показывает температуру(((
28 | 29 | Ответить

Читать все отзывы (23) / Добавить отзыв