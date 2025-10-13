HWMonitor для Windows
HWMonitor - программа предназначена для мониторинга показателей различных компонентов компьютера. Сюда относится температура, скорость вращения вентиляторов, а также напряжения.
HWMonitor поддерживает мониторинг наиболее распространенных чипов: серии ITE IT87, Winbond ICs и другие. Кроме того, умеет считывать информацию с процессорных датчиков, сенсоров блоков питания abit uGuru и Gigabyte ODIN, показывает температуру жесткого диска через S.M.A.R.T и температуру видеокарт на базе GPU производства ATI и nVIDIA.
- добавлена поддержка новых устройств
Отзывы о программе HWMonitor
Алексей Лит про HWMonitor 1.45 [01-12-2021]
Программу только что установил. На первый взгляд - хороший, понятный, соответствующий специфике - интерфейс. Поставил 4 балла. Спасибо.
19 | 30 | Ответить
xolod про HWMonitor 1.35 [19-10-2018]
чёт прога врёт..... может и +10 и - 10 добавить. фактов нет- скринов нет,но чёт разные показатели с другими ..........
28 | 26 | Ответить
Programmist про HWMonitor 1.30 [05-01-2017]
Когда только начинал работать сравнивал с платной AIDA - отличия в показателях были незначительные. В Windows 10 нужно запускать от имени администратора, у обычных пользователей показываются не все параметры. В целом доволен, во время работы в браузере может перегреваться проц. - тогда закрываю страницы и жду.
23 | 31 | Ответить
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr про HWMonitor 1.26 [17-01-2015]
программа гадость точную температуру непаказует
20 | 31 | Ответить
наум в ответ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr про HWMonitor 1.27 [05-06-2015]