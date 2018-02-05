FlashBoot для Windows

FlashBoot 3.0d

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Описание FlashBoot 3.0dОписание   Скачать FlashBoot 3.0dСКАЧАТЬ (36,59 Мб) Скриншоты FlashBoot 3.0dСкриншоты (5)   Статистика FlashBoot 3.0dСтатистика   Отзывы о FlashBoot 3.0dОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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FlashBoot - простой в настройке инструмент для создания загрузочных USB-флешек, поддерживающий работу со всеми версиями операционных систем Windows - от XP до 10. Удобство этой программы в том, что она практически не требует от пользователя сложных манипуляций: весь процесс создания загрузочного диска сопровождается пошаговым мастером, так что справиться с функционалом программы сможет и новичок.

Доступно несколько вариантов получения загрузочной флешки:

  • CD — USB: загрузочная флешка из CD/DVD-диска, а также и из ISO-образа.
  • Floppy — USB: перенос загрузочной дискеты на флешку.
  • USB — USB: копирование одной загрузочной флешки на другую.
  • MiniOS: создание загрузочной флешки DOS и загрузчиков syslinux и GRUB4DOS.
  • Other: здесь есть возможность форматирования накопителя или же полного стирание данных без возможности восстановления.

Выбрав нужный вариант, переходите на следующий шаг. Далее следуя подсказкам, определяете источник операционки и файловую систему (FAT32, NTFS). На завершающем этапе будет предупреждение о том, что Ваша флешка отформатируется и все данные на ней удалятся. Когда и с этим Вы завершите, начнется непосредственно установка данных на флешку, дождавшись окончания которой, Вы получите готовую к работе загрузочную USB-флешку.

Скриншоты FlashBoot:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 24.95 евро
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 7 007
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры
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Отзывы о программе FlashBoot

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