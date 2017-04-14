Disk Usage Analyzer - утилита для подробного анализа занятости информацией Ваших жестких и съемных дисков. Работая на ПК, копируя, создавая и перемещая файлы или папки, свободное дисковое пространство постепенно уменьшается. При этом может наступить такой момент, когда места на винчестере совсем мало, и понять чем же "забит" диск не всегда сразу удается понять. Для этого как раз и удобно воспользоваться программой Disk Usage Analyzer.

Этот инструмент сканирует выбранные диски (или папки), показывая размеры всех директорий и файлов. Таким образом, Вы сразу оцените, что "весит" больше всего на компьютере и занимает много пространства. Это позволит принять решение, что стоит удалить для освобождения места на ПК.

Кроме того, в приложении есть опция для показа 100 самых больших фалов в выбранной директории, что весьма удобно: Вам не надо самим выискивать "тяжелые" элементы на диске. В целом же, все очень просто, удобно и информативно, а главное - программа поможет проанализировать занятость дисков и определиться с данными, от которых можно отказаться.