BeeTalk - сервис для поиска новых друзей и безграничного общения с ними. Просто зарегистрируйтесь в сети BeeTalk и Вы получите доступ к миллионам анкет пользователей, среди которых возможно Вы найдете свою половинку. Чтобы узнать друг друга получше, используйте бесплатные голосовые звонки, чат-общение и даже секретные сообщениями, которые сможет прочитать только Ваш непосредственный собеседник, после чего они удаляются.

Для передачи всей полноты своих чувств и эмоций, к сообщениям прикрепляются разнообразные стикеры и наклейки, а ещё можно рисовать граффити и делиться ими с друзьями.

Основные возможности BeeTalk:

Встряхни: встряхните свой планшет или смартфон, чтобы увидеть рядом людей, желающих познакомиться с Вами.

Оглянись: найдите друзей поблизости.

Секрет: отправляйте сообщения, которые исчезают после прочтения.

Бесплатные звонки и сообщения: неограниченное время разговора, переписки и голосовых сообщений.

Граффити: покажите друзьям свое творчество.

Стикеры: сделайте переписку более эмоциональной, добавив наклейки.

Групповой чат: общайтесь вместе, голосуйте и узнавайте мнение близких людей, друзей и коллег.

Одним словом, с приложением BeeTalk Вам не придется скучать ни одной минуты - знакомьтесь, общайтесь, встречайтесь и увлекательно проводите время.