BeeTalk - сервис для поиска новых друзей и безграничного общения с ними. Просто зарегистрируйтесь в сети BeeTalk и Вы получите доступ к миллионам анкет пользователей, среди которых возможно Вы найдете свою половинку. Чтобы узнать друг друга получше, используйте бесплатные голосовые звонки, чат-общение и даже секретные сообщениями, которые сможет прочитать только Ваш непосредственный собеседник, после чего они удаляются.
Для передачи всей полноты своих чувств и эмоций, к сообщениям прикрепляются разнообразные стикеры и наклейки, а ещё можно рисовать граффити и делиться ими с друзьями.
Основные возможности BeeTalk:
Встряхни: встряхните свой планшет или смартфон, чтобы увидеть рядом людей, желающих познакомиться с Вами.
Оглянись: найдите друзей поблизости.
Секрет: отправляйте сообщения, которые исчезают после прочтения.
Бесплатные звонки и сообщения: неограниченное время разговора, переписки и голосовых сообщений.
Граффити: покажите друзьям свое творчество.
Стикеры: сделайте переписку более эмоциональной, добавив наклейки.
Групповой чат: общайтесь вместе, голосуйте и узнавайте мнение близких людей, друзей и коллег.
Одним словом, с приложением BeeTalk Вам не придется скучать ни одной минуты - знакомьтесь, общайтесь, встречайтесь и увлекательно проводите время.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app