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BeeTalk для iOS

BeeTalk 2.5.28 для iPhone

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Описание BeeTalk 2.5.28 для iPhoneОписание   Скачать BeeTalk 2.5.28 для iPhoneСКАЧАТЬ (92 Мб) Скриншоты BeeTalk 2.5.28 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика BeeTalk 2.5.28 для iPhoneСтатистика   Отзывы о BeeTalk 2.5.28 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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BeeTalk - сервис для поиска новых друзей и безграничного общения с ними. Просто зарегистрируйтесь в сети BeeTalk и Вы получите доступ к миллионам анкет пользователей, среди которых возможно Вы найдете свою половинку. Чтобы узнать друг друга получше, используйте бесплатные голосовые звонки, чат-общение и даже секретные сообщениями, которые сможет прочитать только Ваш непосредственный собеседник, после чего они удаляются.

Для передачи всей полноты своих чувств и эмоций, к сообщениям прикрепляются разнообразные стикеры и наклейки, а ещё можно рисовать граффити и делиться ими с друзьями.

Основные возможности BeeTalk:

  • Встряхни: встряхните свой планшет или смартфон, чтобы увидеть рядом людей, желающих познакомиться с Вами.
  • Оглянись: найдите друзей поблизости.
  • Секрет: отправляйте сообщения, которые исчезают после прочтения.
  • Бесплатные звонки и сообщения: неограниченное время разговора, переписки и голосовых сообщений.
  • Граффити: покажите друзьям свое творчество.
  • Стикеры: сделайте переписку более эмоциональной, добавив наклейки.
  • Групповой чат: общайтесь вместе, голосуйте и узнавайте мнение близких людей, друзей и коллег.

Одним словом, с приложением BeeTalk Вам не придется скучать ни одной минуты - знакомьтесь, общайтесь, встречайтесь и увлекательно проводите время.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты BeeTalk:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 73
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе BeeTalk

Admin

Отзывов о программе BeeTalk 2.5.28 для iPhone пока нет, можете добавить...

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