Telegram для iOS

Telegram 5.4 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Telegram 5.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Telegram 5.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (152.56 Мб) Скриншоты Telegram 5.4 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Telegram 5.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Telegram 5.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.94 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 3.94 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона, что осуществляется путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Основным преимуществом Telegram, как это утверждают разработчики, является полная конфиденциальность данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь встроена функция автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Telegram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 12 708
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Telegram 5.3 для iPhone, iPad

Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не

WhatsApp Messenger 2.19.22 для iPhone

WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на

Telegram X 5.2 для iPhone, iPad

Альтернативная версия Telegram от официальных разработчиков, которая благодаря использованию языка программирования Swift, существенно отличается скоростью загрузки

Одноклассники 7.46 для iPhone, iPad

Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России

Viber 10.1.1 для iPhone

Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом

QIP Mobile Messenger 0140 для iPhone, iPad

QIP Mobile Messenger - мобильная версия популярного интернет пейджера QIP для iPhone, iPad. Поддерживает популярные протоколы QIP, Mail.ru, Google Talk, Yandex

скачать Adguard

Отзывы о программе Telegram

Admin

Отзывов о программе Telegram 5.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 