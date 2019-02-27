Telegram 5.3 для iPhone, iPad
Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не
WhatsApp Messenger 2.19.22 для iPhone
WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на
Telegram X 5.2 для iPhone, iPad
Альтернативная версия Telegram от официальных разработчиков, которая благодаря использованию языка программирования Swift, существенно отличается скоростью загрузки
Одноклассники 7.46 для iPhone, iPad
Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России
Viber 10.1.1 для iPhone
Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом
QIP Mobile Messenger 0140 для iPhone, iPad
QIP Mobile Messenger - мобильная версия популярного интернет пейджера QIP для iPhone, iPad. Поддерживает популярные протоколы QIP, Mail.ru, Google Talk, Yandex