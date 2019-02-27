Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и различными медиафайлами - фотографии, музыка, видео и др. Для простоты использования аккаунты пользователей здесь привязываются к номеру телефона, что осуществляется путем отправки авторизационного SMS-сообщения.

Основным преимуществом Telegram, как это утверждают разработчики, является полная конфиденциальность данных пользователя. Кроме использования стандартных технологий шифрования, здесь встроена функция автоматической очистки всех следов переписки как на устройстве получателя, так отправителя.