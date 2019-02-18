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3.54 из 5, всего оценок - 15 Рейтинг программы - 3.54 из 5

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5 Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом. Программой поддерживается передача не только текстовых сообщений, но также и фотографий, видеооткрыток, прикольных стикеров и смайликов. Здесь же Вы можете осуществлять непосредственно и классические звонки пользователям Viber с использованием как Wi-Fi, так и 3G. А функция Viber Out позволит звонить по очень низким тарифам на мобильные и стационарные телефоны даже тем абонентам, которые не зарегистрированы с системе Viber.



Удобно, что в качестве регистрационного логина используется Ваш обычный мобильный номер, что избавляет от запоминания сложного идентификатора. Viber отлично синхронизируется с Вашими контактами, при этом сразу же и определяя, кто из них уже находится в системе Viber.



Основные возможности Viber: Обмен текстовыми сообщениями.

Бесплатные звонки в отличном качестве.

Обмен фотографиями, видео, голосовыми сообщениями, информацией о местоположении, наклейками и смайликами.

Организация групп до 100 участников.

Механизм Push-уведомлений для получения звонка или сообщения даже при выключенном Viber. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Viber для Android

Viber для Windows

Viber для macOS

Viber для Windows Phone