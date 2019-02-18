Viber для iOS

Viber 10.1 для iPhone

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Описание Viber 10.1 для iPhoneОписание   Скачать Viber 10.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (252.59 Мб) Скриншоты Viber 10.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Viber 10.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Viber 10.1 для iPhoneОтзывы (16)  
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3.54 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.54 из 5
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Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом. Программой поддерживается передача не только текстовых сообщений, но также и фотографий, видеооткрыток, прикольных стикеров и смайликов. Здесь же Вы можете осуществлять непосредственно и классические звонки пользователям Viber с использованием как Wi-Fi, так и 3G. А функция Viber Out позволит звонить по очень низким тарифам на мобильные и стационарные телефоны даже тем абонентам, которые не зарегистрированы с системе Viber.

Удобно, что в качестве регистрационного логина используется Ваш обычный мобильный номер, что избавляет от запоминания сложного идентификатора. Viber отлично синхронизируется с Вашими контактами, при этом сразу же и определяя, кто из них уже находится в системе Viber.

Основные возможности Viber:

  • Обмен текстовыми сообщениями.
  • Бесплатные звонки в отличном качестве.
  • Обмен фотографиями, видео, голосовыми сообщениями, информацией о местоположении, наклейками и смайликами.
  • Организация групп до 100 участников.
  • Механизм Push-уведомлений для получения звонка или сообщения даже при выключенном Viber.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Viber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17 710
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Viber

Сандра про Viber 10.0 для iPhone [08-02-2019]

После обновления 10. пропал раздел Контакты. Есть Чаты, есть Вызовы, контактов вообще нет. Как вернуть старую версию 9.9.7? Помогите!
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людмила про Viber 9.9.6 для iPhone [23-01-2019]

не нравится новая версия 9.9.6. мои контакты не видят меня при видеозвонке
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armod про Viber 9.9.4 для iPhone [27-12-2018]

вылетает 9.9.4 после поработал один денЁк все дальше не запускает просто постоянно вылетает
откатил 7.4 на мою учетку и больше не буду ОБНОВЛЯТЬ
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Татьяна про Viber 6.9.1 для iPhone [07-06-2017]

Очень просим вернуть предыдущий статус "в сети", новая версия ....минут, часов назад был(а)в сети неудобная совершенно!!!
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Эля про Viber 6.7.1 для iPhone [24-03-2017]

пусть будет статус "в сети" когда человек и правда в сети. Не нужно ставить "в сети" в фоновом режиме,при получении сообщений.
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